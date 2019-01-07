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Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesi olayında yeni gelişme: Kemik parçaları bulundu

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Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesi olayında yeni gelişme: Kemik parçaları bulundu
Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesi olayında yeni gelişme: Kemik parçaları bulundu

Katıldıkları televizyon programıyla haklarında cinayet, çocuklara istismar, işkence suçlamalarıyla gündeme gelen Palu ailesi gündeminde yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin kayıp olduğunu iddia ettiği anne ve kız çocuğu için yapılan kazı çalışmasında kemik parçalarına ulaşıldı.

 

 

Türkiye, Palu ailesini konuşuyor (VİDEO)

 

‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ televizyon programı ile gündeme gelen Palu ailesi ile ilgili iddialar devam ediyor. 

Kendisini 'cin çıkartan hoca olarak tanıtan' ailenin damadı Tuncel Ustael'in sebep olduğu cinayet, çocuklara cinsel istismar, tecavüz ve işkence iddialarıyla gündeme gelen Palu ailesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Tecavüz ve işkence sonucu yaşamını yitirdiği düşünülen ve 2008 yılından bu yana kayıp olan Meryem Tahnal ve kızı Melike’nin cesedinin bulunması için Kocaeli’de kaybolduğu yerde başlatılan kazı çalışmasında kemik parçası bulundu.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Daha önce mahalleli tarafından çocuklara cinsel istismar ve işkence uygulandığı suçlamasıyla defalarca şikayet edilen ancak haklarında hiçbir işlem yapılmayan aile, Müge Anlı'nın programıyla gündeme geldikten sonra kayıplar için kazı çalışması başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda toprak altından kemik parçası çıktı.

Yaklaşık 2 dönümlük alan içinde devam eden çalışmalar sırasında bulunan kemik parçasının olduğu alanda kazılar yoğunlaştırıldı. Bulunan kemik, polis ekiplerince inceleme yapılması için kazı alanından çıkarıldı.

AİLE HAKKINDA SAĞLIK TEDBİRİ ALINACAK

Olayın toplumda infial yaratmasının baskısıyla müdahil olan  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Palu ailesi hakkında sağlık tedbirleri alınacağı ve ailenin damadı Tuncel Ustael hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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