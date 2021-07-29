Türkiye’nin güneyi yanıyor!

Türkiye, son iki gündür Ege ve Akdeniz’de çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Antalya, Mersin, Osmaniye, Marmaris ve Bodrum’da birbiri ardına çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. İllerdeki bazı köy ve mahalleler tahliye edilirken, Antalya’nın Manavgat ilçesinde süren yangında 3 kişi yaşamını yitirdiği bilgisi geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ege ve Akdeniz’deki yangınların ortaya çıkış sebepleri üzerine kapsamlı soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. Altun, “Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Kalemler, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle birçok ev yanarken, bölgelerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Muhittin Böcek: Manavgat'ta şu ana kadar 34 mahalle zarar gördü; 18 mahalle tahliye edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, diğer illerden araç ve personel takviyesinin sürdürdüğünü bildirdi. Böcek, yangında şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü, 18 mahallenin tahliye edildiğini belirtti.

AFAD: Manavgat'ta 3 vatandaş yaşamını yitirdi; Adana'da 7 kişi yangından etkilendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1'i ağır, 138 vatandaşın yangından etkilendiği açıklandı. Adana'da 21 alanda çıkan orman yangınlarından 7 vatandaşın etkilendiği bildirildi.

Manavgat Belediye Başkanı: En azından 7-8 mahallenin tamamen yok oldu

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ''Yaralılarımız var, vefat edenler var. En azından 7-8 mahallenin tamamen yok olduğunu biliyorum. En kötü tarafı da şehir merkezine kadar indi. Çaresiz kalmanın ne anlama geldiği gördüm. Anlatılmaz, çok hızlı yürüyor. Bir bakıyorsunuz, 5 dakika içinde 3 kilometre yürümüş, 4 kilometre yürümüş. Korkunç bir duman var. Lokasyon belirleyemiyor helikopterler, nokta belirlemekte zorluk çekiyorlar'' ifadelerini kUllandı.

Mersin’de Alevler ilçe merkezindeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor: 5 köy boşaltıldı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde de dün başlayan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor. İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, poyrazın etkisiyle hızla büyüdü. Tedbir amaçlı 5 köyün boşaltılmasına neden olan yangına vatandaşların da yardımıyla müdahaleler sürüyor.

Osmaniye’deki yangın 21 saat sonra güçlükle kontrol altına alınabildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangı ise 21 saatin ardından bugün ancak kontrol altına alınabildi. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, yüzlerce ağacın kül olduğu görüldü. Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana, Kozan'da başlayan orman yangını ikinci gününde

Adana'nın Kozan ilçesinde Kızlarsekisi mevkisinde dün saat 19.45 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Vali Süleyman Elban, 7 mahalleyi saran yangında öncelikle vatandaşların can güvenliği açısından tahliyelerin sağlandığını söyledi. Ekiplerin yangınla mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür şu an itibarıyla can kaybımız, yaralımız yok. İlk tespitlerimize göre 20'ye yakın evde, 2 ahırda hasar görünüyor, birkaç tane de hayvan telef olmuş gözüküyor. Kesin tespitler yangın söndürüldükten sonra yapılacak, ilk tespitler böyle. Yangınla ilgili ise rüzgar devam etmesine, çok geniş alanda olmasına rağmen dört ayrı noktada yangın devam ediyor ancak dün akşamki kadar kötü durumda değil. İnşallah kısa süre içerisinde de iyiye gittiğimizi söyleyebileceğiz."

Marmaris’te alevler yerleşim yerlerinin 100 metreye kadar yaklaştı, bacı evler tahliye edildi

Antalya, Osmaniye ve Mersin’de birbiri ardına çıkan orman yangınlarının ardından Marmaris’te de bugün öğle saatlerinde yerleşim yerlerine çok yakın bir mevkide yangın başladı. Alevler yerleşim ev ve otellere 100 metreye kadar yaklaşırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris’teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla” dedi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" denildi.

Bodrum’da orman yangını

Öte yandan Muğla'da Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edilirken yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangının başlamasından kısa bir süre sonra kişisel sosyal medya hesabından yangının başladığı bölgeye hareket ettiklerini duyurdu.

Bodrum’daki yangın, saat 14:30 sıralarında Güvercinlik köyü yakınlarındaki Kuyucak mevkiinde bulunan ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisi hızla büyüyen yangın, turistik otellerin bulunduğu bölgeye yöneldi. Alevlerin tehdit ettiği Titanic ve Lujo otelleri boşaltıldı. Lujo Oteli’ndeki konuklar, teknelerle tahliye edildi.

Güvercinlik Köyü eski muhtarı turizmci Mehmet Gereme, yaptığı açıklamada; “Orman yangını Kuyucak mevkiindeki turistik otellerin bulunduğu yerde başladı. Şu anda oteller ve Kuyucak’taki evlere doğru gidiyor. Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardıma gitmeye başladı” dedi.

Yangına, altı arazöz desteğinde Muğla Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği belirtildi. İlk gelen bilgilere göre; henüz kontrol altına alınamayan yangında 5 hektarlık alan kül oldu.