  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9115
  • Euro 18.2353
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAArı sokmalarına dikkat!

Türkiye’nin Haiti’ye iade etmediği suikast şüphelisi serbest bırakıldı

»
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye yönelik suikast soruşturması kapsamında geçen yıl Türkiye’de tutuklanan Samir Nasrı Salem Handal’ın serbest bırakıldığı ve ABD’ye döndüğü bildirildi.
Türkiye’nin Haiti’ye iade etmediği suikast şüphelisi serbest bırakıldı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin hayatını kaybettiği suikast soruşturması kapsamında Türkiye'de tutuklanan Samir Nasrı Salem Handal'ın serbest bırakıldığı açıklandı.

Haiti Devlet Başkanı Moise'nin Temmuz 2021'de ölümüyle sonuçlanan suikastta, yer sağlamakla suçlanarak kırmızı bültenle aranan Ürdün uyruklu Handal, 15 Kasım 2021'de İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanmıştı. Haiti’ye iadesi talebi reddedilerek 4 Temmuz’da tahliyesine karar verilen Handal'ın avukatı, ABD'de yaşayan iş insanının 3 Ağustos'ta serbest bırakıldığını ve ABD'ye döndüğünü açıkladı.

Handal, suikastın baş şüphelisi olan Christian Emmanuel Sanon'a ev kiraladığını ve suikast planından haberdar olmadığını belirterek suçlamaları reddetmişti.

2017 yılında Haiti devlet başkanlığı görevine başlayan 53 yaşındaki Moise, geçen yıl konutunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş, eşi de yaralanmıştı. Suikastla ilgili en önemli zanlı olarak Kolombiyalı bir paralı asker grubu öne çıkmıştı. Suikastın şüphelilerinden Sanon, suikasttan bir gün sonra tutuklanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Avrupa’nın En Başarılı Yöneticisi” Bir Türk Kadını06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:45
  • İzmir açıklarında 69 göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:17
  • Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:34
  • Tıkalı lavaboya kimyasal döktü, olanlar oldu: Kimse bilmediği işi yapmasın06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:26
  • Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:40
  • Son dakika: Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı05 Ağustos 2022 Cuma 19:46
  • Putin ve Erdoğan’dan Suriye açıklaması05 Ağustos 2022 Cuma 16:09
  • Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti05 Ağustos 2022 Cuma 09:53
  • Konya'da İslami Dayanışma Oyunlarının Beşincisine 56 Ülke Katılıyor, KKTC ise yok04 Ağustos 2022 Perşembe 18:15
  • Türkiye ile Yunanistan arasında müftü krizi: Atina yönetiminden yanıt geldi04 Ağustos 2022 Perşembe 17:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti