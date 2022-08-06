Türkiye’nin Haiti’ye iade etmediği suikast şüphelisi serbest bırakıldı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin hayatını kaybettiği suikast soruşturması kapsamında Türkiye'de tutuklanan Samir Nasrı Salem Handal'ın serbest bırakıldığı açıklandı.
Haiti Devlet Başkanı Moise'nin Temmuz 2021'de ölümüyle sonuçlanan suikastta, yer sağlamakla suçlanarak kırmızı bültenle aranan Ürdün uyruklu Handal, 15 Kasım 2021'de İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanmıştı. Haiti’ye iadesi talebi reddedilerek 4 Temmuz’da tahliyesine karar verilen Handal'ın avukatı, ABD'de yaşayan iş insanının 3 Ağustos'ta serbest bırakıldığını ve ABD'ye döndüğünü açıkladı.
Handal, suikastın baş şüphelisi olan Christian Emmanuel Sanon'a ev kiraladığını ve suikast planından haberdar olmadığını belirterek suçlamaları reddetmişti.
2017 yılında Haiti devlet başkanlığı görevine başlayan 53 yaşındaki Moise, geçen yıl konutunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş, eşi de yaralanmıştı. Suikastla ilgili en önemli zanlı olarak Kolombiyalı bir paralı asker grubu öne çıkmıştı. Suikastın şüphelilerinden Sanon, suikasttan bir gün sonra tutuklanmıştı.
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