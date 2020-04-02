  • BIST 89.085
  • Altın 339,965
  • Dolar 6,6588
  • Euro 7,2941
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Türkiye'nin İl İl Kovid-19 Vaka Haritası

»
Türkiye'nin İl İl Kovid-19 Vaka Haritası
Türkiye'nin İl İl Kovid-19 Vaka Haritası

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.

Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.

Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.

 Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berat Albayrak: Firmalarımız lütfen işçi çıkarmasın01 Nisan 2020 Çarşamba 16:24
  • YÖK’ten üniversite öğrencileri için erteleme ve kayıt dondurma hakkı01 Nisan 2020 Çarşamba 11:27
  • Van M Tipi Cezaevi’nde koronavirüs nedeniyle isyan çıktı01 Nisan 2020 Çarşamba 09:57
  • Türkiye’de 21 İlde 50 Belde, Köy Ve Mezrayı Karantinada01 Nisan 2020 Çarşamba 09:16
  • TC Sağlık Bakanı Kovid-19 hastalarının tedavi süreci hakkında bilgi aldı01 Nisan 2020 Çarşamba 09:15
  • Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Korona virüs şüphesi01 Nisan 2020 Çarşamba 09:09
  • TMMOB, Kanal İstanbul projesine karşı dava açtı31 Mart 2020 Salı 22:59
  • İÜ Tıp Fakültesi Dekanı: İnternler erken mezun edilmeli31 Mart 2020 Salı 22:24
  • İstanbul'da Karantinadan çıkış çilesi: Test yapmadan bıraktılar, Metro Turizm iki katı fiyatla bilet sattı31 Mart 2020 Salı 21:23
  • Türkiye'de infaz indirimi teklifi Meclis’te31 Mart 2020 Salı 21:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti