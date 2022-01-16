  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A'dan başarıyla sinyal alındı

»
BEÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı ve ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusundan sinyallerin başarıyla alındığı bildirildi.
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A'dan başarıyla sinyal alındı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı ve ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusundan sinyallerin başarıyla alındığı bildirildi.

Grizu-263A, Türkiye saatiyle dün 18.25'te Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna çıkmasından yaklaşık 1 saat sonra yörüngesine yerleşti.

Grizu-263 Uzay Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Uydumuz 'Grizu-263A'dan ilk sinyaller başarıyla alındı, uydumuz hayatta. Sinyallerimizin alınmasını sağlayan Mehmet Fatih Engin, Tahsin Çağrı Şişman, İbrahim Arda, Yılmaz Barış Erkan ve Bilge Demirköz hocamıza çok teşekkür ederiz."

Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da sosyal medya hesabından, "Gurur. Tasarladık, ürettik, test ettik ve uzaya gönderdik. Şimdi sapasağlam görevinin başında uydumuz Grizu-263A." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaynar süt kovasına düşen Aysima 15 gün sonra gözlerini açtı.15 Ocak 2022 Cumartesi 16:26
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü15 Ocak 2022 Cumartesi 00:59
  • 112 Acil Çağrı Merkezi aramalarının yüzde 75’i asılsız: Ben de şahin var, yarışalım mı?15 Ocak 2022 Cumartesi 00:35
  • Türkiye' de İhtiyaç Kredisi Faizleri Üç Yılın Zirvesine Yükseldi14 Ocak 2022 Cuma 20:13
  • 67 bin 857 yeni vaka14 Ocak 2022 Cuma 20:09
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson İle Görüştü14 Ocak 2022 Cuma 19:51
  • Türkiye-Ermenistan Yakınlaşması: Kritik Görüşme Gerçekleşti14 Ocak 2022 Cuma 19:43
  • Uzay Boşluğunun Sesi Grizu-263A'dan Dünyaya Ulaştı14 Ocak 2022 Cuma 18:38
  • Ebelerden ‘doğum koçu’ şikayeti14 Ocak 2022 Cuma 13:27
  • TBMM Başkanı Şentop, Başbakan Sucuoğlu’nu kabul etti13 Ocak 2022 Perşembe 23:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti