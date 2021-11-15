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Türkiye’nin İlk Pastanesi Kapanıyor

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 19. yüzyıldan bu yana faaliyet gösteren Lebon Pastanesi'nin 31 Aralık'ta kapanacağı öğrenildi. Gerekçe ise işletmenin mülk sahibinin istediği 60 bin liralık kirayı veremeyecek olması.
Türkiye’nin İlk Pastanesi Kapanıyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan tarihi dükkanlar bir bir kapanıyor. Son olarak Lebon Pastanesi de kepenk kapatacağını açıkladı.

36 senedir Beyoğlu’nda hizmet veren Lebon Pastanesi, kiracısı olduğu Karagözyan Vakfı’nın kira kontratını yenilememesi nedeniyle 31 Aralık’ta son kez hizmet verdikten sonra kapanacak.

“ÇİKOLATA KUTUSUNDA 1810 YAZIYOR”

Lebon Pastanesi’nin tarihinin 1810 yılına dayandığını söyleyen pastanenin iki ortağından Abdurrahman Cengiz (75), “Pastane, Charles Bourdon tarafından kurulmuştur. Lebon Pastanesi’nin tarihini biz kitaplardan 1886 olarak biliyoruz. Ancak bir müşterimiz bize Lebon’un eski bir çikolata kutusunu getirdi. O çikolata kutusunda 1810 yazıyor” dedi.

Lebon’un Türkiye’nin ilk pastanesi olduğunu dile getiren Cengiz, “Buranın patentini aldık ve 36 yıldır bu pastaneyi işletiyoruz. Çıkarılan borçlar kanunuyla bir yerde 10 yıl kiracıysanız gerekçe göstermeden mülk sahibi sizi tahliye edebilir. Bu nedenle kiracısı olduğumuz Karagözyan Vakfı bizi tahliye kararı aldırdı. Ama Yargıtay, bu kararı bozdu ‘2020 yılına kadar çıkaramazsınız’ dedi. Karagözyan Vakfı, bize 2010 yılından bu yana kontrat yapmıyor. Biz de çaresiz kaldık. Boşaltma kararı aldık. 31 Aralık tarihinde pastaneyi kapatacağız. Üzgünüz ama yapılacak bir şey yok. Bırakıp gideceğiz” diye konuştu.

“60 BİN LİRA KİRA VERMEYİZ”

“Bu pastaneye 3 milyon lira yatırım yaptım. Şu an 3 milyon liralık yatırım çöp olacak. Dünyanın her yerinde bu tip yerler kültür bakanlığı ve belediyeler tarafından koruma altına alınır. Burası bir vakıf yeri, şahıs yeri de değil. Bizi buradan çıkarmak istemelerinin nedeniyse, biz 32 bin lira kira veriyoruz. Ancak mülk sahipleri burayı 60 bin liraya kiraya verebileceklerinin düşünüyor. Biz şu an 60 bin lira kira vermeyiz. Çaresiz kaldık. Bu tip yerlerin korunmaması çok üzücü.”

“MÜŞTERİLERİMİZE ÜZÜLÜYORUZ”

Lebon Pastanesi’nin ortaklarından olan Şakir Ekinci ise “Burada insanlarla aile gibiyiz. İş olup olmaması hiç umurumda değil. Müşterilerimize üzülüyoruz.  Biz den sonra kimse burayı bir daha kuramaz” İfadelerini kullandı.

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