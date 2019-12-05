Türkiye'nin Kıbrıs'taki Sondaj Faaliyetleri Adalet Divanı'na Taşındı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerinin yankıları sürüyor. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Lefkoşa'da gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin egemenlik haklarını korumak için hukuki her yolu kullanacağını ifade ederek, "Lahey'e başvurumuz da bu amaçla yapıldı" dedi.

Anastasiades Türkiye'yi Adalet Divanı'na götürme niyetleri hakkında belgeyi Türkiye'nin Yunanistan Büyükelçiliği'ne iletmeye çalıştıklarını ancak kabul edilmediğini söyledi.

Anastasiades, "Bu yüzden başka bir yolla gönderdik. Alındığına dair elimizde kanıt var, böylece (Kıbrıs için) hukuki gerekçe oluşmuş oldu" dedi.

Kıbrıslı Rumlar, doğalgaz arama ruhsatı verdikleri bölgelerde Türk gemilerinin sondaj faaliyetlerinde bulunmasını, adanın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bölgede gerginliği artırdığını savunuyor.

Türkiye ise diplomatik olarak tanımadığı, ancak uluslararası toplumca tanınan AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ada etrafındaki sularda petrol veya doğalgaz aratmak için lisans dağıtamayacağını ve hidrokarbon aranan bazı alanların egemen olduğu kıta sahanlığında kaldığını savunuyor.

Türkiye Kıbrıs üzerinde baskı kurmak için sahip olduğu iki sondaj gemisiyle ada etrafında kendi doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını yürütüyor.