Atakan Kayalar kimdir?

Sadece son beş ayda 250 kitap okuduğunu belirten Atakan, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Orta Okulu'nda eğitimine devam ediyor. 5. sınıf öğrencisi olan Atakan, kitap okumasının yanı sıra satranç, dama ve tavla gibi oyunlar oynuyor. Sadece felseye ilgi duymayan Atakan, fizik, kimya, biyoloji gibi alanları da yakından takip ediyor. Gelecekte psikiyatr olmak istediğini söyleyen Atakan Kayalar henüz tedavisi bulunmayan Down sendromu, otizm ve şizofreni gibi hastalıkların tedavisini bulmayı amaçlıyor. Henüz 10 yaşında Atakan Kayalar kendisini ise şu sözlerle tanımlıyor, "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum."