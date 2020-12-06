Türkiye'nin koronavirüs aşısı satın aldığı Çinli Sinovac şirketinin rüşvet geçmişi gündemde

Çinli ilaç şirketi Sinovac, 2003 yılında SARS aşısı için ilk klinik testlere başlayan ve 2009'daki kuş gribi aşısını dağıtan ilk şirketti.

Mahkeme kayıtlarını araştıran Washington Post, Sinovac CEO'su Yin Weidong'un geçmiş aşılarla ilgili ülkenin ilaç düzenleme kurumuna rüşvet verdiğini ortaya çıkarttı.

Sinovac'ın rüşvet iddiaları neler?

2016 yılında, Sinovac’ın kurucusu ve icra kurulu başkanı Yin Weidong, aşı incelemelerini denetleyen düzenleyici bir yetkili olan Yin Hongzhang ve eşine 83 bin dolardan fazla rüşvet verdiğini itiraf etti. Yin Hongzhang ise rüşvet karşılığında Sinovac’ın aşı sertifikalarını hızlandırdığını kabul etti.

Düzenleyici yetkili, Sinovac ve diğer yedi şirketten rüşvet aldığı için 2017'de on yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sinovac hakkında bu davanın dışında rüşvet gündemleri de çıktı. Çin'de en az 20 hükumet yetkilisi ve hastane yöneticisi 2008 ve 2016 yılları arasında Sinovac çalışanlarından rüşvet aldığını itiraf etti. Şirket, 2017 yılında rüşvet skandallarıyla ilgili bir iç soruşturma başlattığını duyursa da hala sonucunu açıklamadı.