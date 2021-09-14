Türkiye’nin “Ksenidi-Asertis” Davasındaki Borcu 50 Milyon Euro İddiası

Rum hükümeti, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği mektupta “Türkiye’nin yasak yükümlülüklerini çiğnediği” iddiasında bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum hükümetinin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bir mektup göndererek Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymadığı, sadece “Ksenidi-Arestis” davalarında ödemesi gereken tazminat miktarının 50 milyon Euro’yu geçtiğini bildirdiğini yazdılar.

Mektupta, Türkiye’nin, bazıları 2007 yılına kadar uzanan AİHM kararlarında verilen tazminatlar ile Titina Loizidu davasındaki “kişisel önlemlere” ilişkin kararları uygulamadığı iddia edilirken, 4’üncü Devletlerarası Başvuru çerçevesinde karara bağlanan 103 milyon 493 bin 835 ve Barnabas davasında karara bağlanan 244 bin 692 bin Euro, göz önüne alınmaksızın Türkiye’nin 13 Mart 2019 tarihli hesaplamalara göre “Ksenidi-Arestis” davası çerçevesinde 52 milyon 842 bin 414 Euro ödemesi gerektiği” öne sürüldü.

Titina Loizidu kararına da değinilen mektupta, davanın Taşınmaz Mal Komisyonu’na havale edilmesi konusunda ise, Komisyona bir başvuru yapılmakla Loizidu’nun haklarının iade edilmesinin sağlanamayacağı iddia edildi.

Rum hükümeti Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, “Loizidu’nun taşınmazlarının başkalarına devredildiği, taşınmazların kalkınmaya açıldığı ve bu taşınmazların verildiği kişilerin, Güney Kıbrıs’ta taşınmaz mal sahibi olanın Kıbrıslı Türkler mi olduğu” gibi bazı sorulara Türkiye’nin yanıt vermesini istemesini talep etti.

Haberde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 14-16 Eylül tarihinde toplanacağı da ifade edildi.