Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Katkıları Sürüyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, KKTC’nin gelişime açık sahil kenti İskele’nin, alt yapısını güçlendirerek sürdürdüğü kalkınma yatırımlarına finans ve ekipman desteği sağlıyor.

Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden yapılan açıklamada, İskele ile bağlı köylerin arasındaki ulaşımın güvenliği ve konforunu artıran yol bakım, onarım ve yapımına katkı devam ediyor.

Açıklamada Ofisin, 2011 yılından 2020 yılı sonuna kadar İskele Belediyesi’nin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere, gençlik merkezi, bisiklet ve yürüyüş yolları yapımı, müze, meydan düzenlemesi, sosyal aktivite merkezi, kırsal bölgelere yol yapımı, kapalı pazar yeri yapımı, terminal düzenlemesi, kültürel ve sosyal projelere katkı, gençler için spor alanları yapımı, köy kadın kursu binası tamiratı gibi çeşitli projelere, 45 milyon 238 bin 22 TL kaynak aktardığı belirtildi…

Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi,Güzelyurt’un çehresini güzelleştiren, yaşamını kolaylaştıran ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yatırımlarını artırarak sürdürürken, Başkent Lefkoşa’ya ise 2011 yılından bu yana 120.528.922 TL’lik finans desteği sağladı.

Ofis ayrıca, KKTC’nin en büyük liman kenti Gazimağusa’nın altyapı, kanalizasyon, yol ve çevre düzenlemesi, Pazar yeri yenileme ve Kültürel projeler ile tarihi mekânların restorasyonu Projelerine destek için 2011-2020 yılları arasında 68.896.721,26 TL’lik kaynak aktarımı yaptı.