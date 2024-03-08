  • BIST 9113.53
  • Altın 2224.7
  • Dolar 31.9558
  • Euro 35.0276
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından ramazan boyunca 18 noktada, günde 7300 kişilik iftar verilecek

» »
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından ramazan ayı boyunca 18 noktada, günde 7300 kişilik iftar yemeği verilecek.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından ramazan boyunca 18 noktada, günde 7300 kişilik iftar verilecek

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin koordinasyonunda, KEİ Ofisi’nin finansmanı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle ramazan ayı boyunca Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa’ya bağlı 18 sabit noktada günde 7300 kişilik iftar yemeği ikram edilecek.

Ramazan sofrası noktaları ise şöyle:

Gazimağusa: Dörtyol Cami, Maraş Ulu Cami, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yeniboğaziçi Cami

Girne: Nurettin Ersin Paşa Cami, Hz. Ömer Cami, Karaoğlanoğlu Cami, Dikmen Cami

Güzelyurt: Fatih Cami, Yukarı Bostancı Cami

İskele: İskele Merkez Cami

Lefke: Lefke Avrupa Üniversitesi, Gemikonağı Cami

Lefkoşa:  Gönyeli Yalçın Park, Hamitköy Cami, Lefkoşa Sanayi Cami, Hz. Ebubekir Cami, Hala Sultan Cami

Büyükelçilik’ten yapılan açıklamada, ramazan ayı boyunca ayrıca, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) tarafından muhtelif zamanlarda çeşitli köylerde halka iftar yemeği ikram edileceği de bildirildi.

Bu yıl 11 Mart’ta başlayacak olan ramazan, 9 Nisan’da sona erecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadınların istihdam oranı yüzde 36,108 Mart 2024 Cuma 14:22
  • Yarın sağanak bekleniyor08 Mart 2024 Cuma 13:37
  • Lefkoşa'da İzinsiz Üniversite Açıldı: YÖDAK Soruşturması Devam Ediyor08 Mart 2024 Cuma 12:48
  • Toplumsal Bir Seferberlik Çağrısı08 Mart 2024 Cuma 12:36
  • Hasipoğlu: Biliyoruz ki kadınlarımız sayesinde daha güçlüyüz08 Mart 2024 Cuma 12:27
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Etmek Suçlamasıyla Tutuklama08 Mart 2024 Cuma 12:07
  • Ercan Havalimanı'nda Şok Edici Bulgu: Hava Tabancası, Patlayıcı ve Uyuşturucu Bulundu08 Mart 2024 Cuma 10:57
  • Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi'nden 8 Mart kadınlar günü açıklaması08 Mart 2024 Cuma 10:48
  • YÖDAK'tan izinsiz üniversite açtılar 4 kişi tutuklandı08 Mart 2024 Cuma 10:44
  • Girne'de bir araçta yapılan aramada 11 gram ağırlığında hintkeneviri ele gerildi, 1 kişi tutuklandı08 Mart 2024 Cuma 09:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti