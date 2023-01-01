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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu Maraş’ı ziyaret etti

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Feyzioğlu görüşmede, Türkiye’nin daima vatandaşlarının ve Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu belirtti
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu Maraş’ı ziyaret etti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Maraş’ı ziyaret etti.

Metin Feyzioğlu, Mağusa Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, Mağusa Esnaf Ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Hacı Mahmut Koruk, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği Baskanı Ufuk Özel,  Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ferit Ergün ve bölge halkı ile görüşerek bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda derneklerin mevcut sorunları dinlendi ve çözüm önerileri ele alındı.

Feyzioğlu görüşmede, Türkiye’nin daima vatandaşlarının ve Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu belirtti ve ‘vatandaşımız bize emanet’ dedi.

Büyükelçi Feyzioğlu’na Maraş ziyareti sırasında KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, TC Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinatörü Mithat Tekçam, TİKA Koordinatörü Havva Pınar Küçükçavuş, Karayolları Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörü Aykut Mutlu, TC DSİ Müdürlüğü KKTC Proje Müdürü Yusuf Şahin ve ilgili kurumların uzmanları ile bölge muhtarları eşlik etti.

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