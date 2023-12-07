Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu TAK'ı ziyaret etti

Türkiye Kalkınma ve İş birliği Ajansı (TİKA) Lefkoşa Program Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir Şahin’in de eşlik ettiği Feyzioğlu’nu TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt ile TAK yönetim kurulu üyeleri Artun Çağa, Alihan Pehlivan, Meltem Sonay, Aziz Karaaziz ve Züleyha Karaman karşıladı. Feyzioğlu TAK İç ve Dış Haber Merkezlerini gezerek personelle tokalaştı, hatırlarını sordu. Görüşme sonrasında personelle anı fotoğrafı da çekildi.

-Akkurt: "Elçilik ve TİKA'nın TAK'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Ziyarette konuşan TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, Rum saldırı ve baskıları karşısında Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak için 21 Aralık 1973 tarihinde kurulan Türk Ajansı Kıbrıs’ın bu yıl 50. Kuruluş yılı olduğunu kaydetti.

TAK’ın kurulduğu yıllarda çok zor şartlar altında hizmet verdiğini söyleyen Akkurt, zaman içerisinde büyüdüğünü, geliştiğini ifade etti. Akkurt TAK’a teknik cihaz desteği sağlayan ve TAK’ın dış cephesinin yenilenebilmesi için maddi destek veren TİKA ile TC Lefkoşa Büyükelçiliğine de teşekkürlerini sundu.

-Feyzioğlu: "TAK’dan da tek beklentimiz objektif olmasıdır"

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da tadilat konusunun bir yıl önce konuşulduğunu ve yapılan çalışma neticesinde çok güzel bir iş ortaya çıktığını söyledi. Yeni bir binaya geçilmesindense tarihi olan ve yaşanmışlığını bulunan bir binanın daha iyi olduğunu düşündüğünü ifade eden Feyzioğlu, “Binalara ruhunu veren sadece bugün içinde çalışanlar değil, gelmiş geçmiş kimler varsa onlar ve onların tarihte bıraktıkları izlerdir. Merdivenlerden çıkarken Kıbrıs Türkü’nün milli mücadelesinin neferlerinin, liderlerinin, kanat önderlerinin ağırlığını ve tüm bunların size yüklediği sorumluluğu hissediyorsunuz” ” diye konuştu.

TAK’ın Kıbrıs Türkü’nün milli mücadelesinin başat kuruluşlarından olduğunu vurgulayan Büyükelçi Feyzioğlu, haber alamayan ya da yanlış haber alan bir toplumun doğru karar vermesinin mümkün olmadığını kaydetti. TAK’ın topluma doğru haber verme görevini objektif ve siyaset üstü bir şekilde yerine getirdiğini ifade eden Feyzioğlu, “Biz de TAK’tan izliyoruz hep. Şahsınızda tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bugün hayatta olmayan kuruculara ve çalışanlara da rahmet diliyorum” dedi.

Feyzioğlu, TAK yetkililerinin üzerlerinde görevlerinin sorumluluğunun bulunduğunu, bunu aralarında yaşayan bir kişi olarak her gün gördüğünü de kaydetti.

Kıbrıs Türk halkına desteklerinin karşılıksın olduğunu vurgulayarak basın özgürlüğünün önemine işaret etti ve TAK’dan da tek beklentilerinin objektif olması, Kıbrıs Türk halkını doğru bilgilendirmesi olduğunu kaydetti. Feyzioğlu, TAK'a desteğin karşılıksız olarak süreceğini vurguladı.

-Gürdallı: "Verilen destek önemli"

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da Feyzioğlu’nun ilgi ve alakasının çok önemli olduğunu söyledi ve “Burada zor şartlarda kısıtlı imkanlarla faaliyet yürütüyoruz ama her sıkıştığımızda Türkiye Büyükelçisi ile TİKA’yı yanımızda görmek biz mutlu ediyor, motivasyonumuzu artırıyor” diye konuştu.

TAK Yönetim Kurulu’nun çok demokratik bir yapısı olduğunu kaydeden Gürdallı, yönetim kurulu üyelerinin temsil ettiği kurumlarla ilgili bilgi verdi ve üyeleri Büyükelçi Feyzioğlu’na takdim etti.

Konuşmaların ardından Feyzioğlu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatara güven mektubu sunduğu esnada TAK foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafı takdim edildi.