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Türkiye’nin Loizidu Davasının Gözetimini Kapatmaya Çalıştığı İddia Edildi

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Güney Kıbrıs’ın 4’üncü hükümetler arası başvurusu çerçevesinde Türkiye’nin ödemeye çağrıldığı tazminatlar konusunda ara karar aldığı belirtildi.
Türkiye’nin Loizidu Davasının Gözetimini Kapatmaya Çalıştığı İddia Edildi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Güney Kıbrıs’ın 4’üncü hükümetler arası başvurusu çerçevesinde Türkiye’nin ödemeye çağrıldığı tazminatlar konusunda ara karar aldığı belirtildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Strazburg’ta dün tamamlanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında Türkiye’nin “Titina  Loizidu davasının gözetimini kapatma” girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı.

Rum Haber Ajansı, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin, Türkiye’nin “1998 yılındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını uygulama için yapması gerekeni yaptığı” konusunda ikna olmadığını belirtti.

Aynı diplomatik kaynaklar, göçmenlerin mülkleriyle ilgili geriye kalan diğer konulara ilişkin sembolik, aynı zamanda pratik önemi göz önüne alındığında, önemli bir karar olarak kabul edildiğini ifade etti.

Aynı kaynaklar, Türkiye’nin AİHM kararının gözetiminin kapatma girişiminin ilk olmadığını, bununla birlikte bunun gözetimde kalmasının da önemli olduğunu söyledi.

Gazete haberinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin buna eş zamanlı olarak Ksenis-Arestis toplu başvurusundan Timvios ve Aleksandru davalarının gözetimini, uzlaşma sağlanması nedeniyle kaldırılmasına karar verdiğini yazdı.

Gazete, Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’nin ödemeye çağrıldığı tazminatlar konusundaki ara karara atıfta bulunarak, Türkiye’nin, AİHM’in 2014 yılındaki kararı çerçevesinde, 90 milyon Euro değerindeki tazminatı ödemeye çağrıldığını belirtti.

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