Türkiye’nin MEB planları

“Kathimerini” gazetesi, Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgelerinde (MEB) kendi görüşleri doğrultusunda oldubittiler yaratmak adına bazı planları uygulamaya koyacağını iddia ettiği yorumsal bir habere yer verdi.

Gazete, “Türkiye’nin Oldubittiler Yaratma Planları” başlığı altında geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’lerinde, kendi politikası doğrultusunda oldubittiler yaratmayı planladığını iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye’nin yaz aylarında Yunanistan’ın sözde MEB’inde yer alan, “Karpatu” (Kerpe) adasının doğusu ve Rodos adasının güneyine düşen alana “Oruç Reis” araştırma gemisini göndermeyi planladığını öne sürdü.

Söz konusu alanın Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’iyle birleşmesi sebebiyle önemli olduğunu yazan gazete, Yunanistan’da bu girişimlerin nasıl önleneceği konusunda çok sayıda çeşitli görüşme ve toplantılar yapıldığını da aktardı.

Öte yandan Simerini gazetesi, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki doğal gaz kaynaklarının değerlendirilmesi ve bölge ülkelerinin enerji alanındaki çıkarlarının aynı düzleme sokulması gibi hedefler güden “Cynergy” isimli bir şirkete dair haber yayımladı.

Gazete, söz konusu şirketin son altı yıldır enerji alanda faaliyetleri olduğunu ve faaliyetleri arasında Güney Kıbrıs’ı da eklediğini belirterek şirketin uzun vadeli planları arasında Güney Kıbrıs’ta doğal gaz terminali kurulması olduğunu da vurguladı.

Haberde, söz konu şirket hakkında ayrıntılı bilgilere de yer verildi.