  • BIST 1.448
  • Altın 524,020
  • Dolar 8,6060
  • Euro 10,4817
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Türkiye'nin Milli boksörü Busenaz Sürmeneli Fransa'da altın madalya kazandı

» »
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda kadınlar 69 kiloda altın madalya elde etti.
Türkiye'nin Milli boksörü Busenaz Sürmeneli Fransa'da altın madalya kazandı

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kilo finalinde Alman Nadine Apetz'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTF 2021 Seçimli Genel Kurulu Gerçekleşiyor…05 Haziran 2021 Cumartesi 09:31
  • Tenis ligi 3. Hafta sonuçlandı…31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:59
  • Hakan Tazegül Birinciliklere El Koydu28 Mayıs 2021 Cuma 15:32
  • Futbol Tenisi Turnuvası Tamamlandı23 Mayıs 2021 Pazar 10:47
  • Nıcosıa motors tenis ligi 2. Hafta maçları tamamlandı…23 Mayıs 2021 Pazar 08:49
  • Cimnastik’te 19 Mayıs coşkusu yaşanacak18 Mayıs 2021 Salı 14:29
  • Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Formula 1 Türkiye Grand Prix'si iptal edildi16 Mayıs 2021 Pazar 08:33
  • Nicosia Motors Tenis Ligi İlk Hafta Maçları ile Başladı10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:24
  • Drag yarışları başlıyor09 Mayıs 2021 Pazar 11:32
  • Pfizer ve Biontech, Tokyo Olimpiyatları'na Katılacak Atletlere Kovid-19 Aşısı Sağlayacak07 Mayıs 2021 Cuma 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti