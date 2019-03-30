  • BIST 93.784
  • Altın 231,970
  • Dolar 5,6359
  • Euro 6,3264
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Türkiye’nin milyonerlerinin sayısı 2 ayda 3 bin 481 kişi arttı

» »
Milyonerlerin mevduatı 1,1 trilyon liraya yükseldi
Türkiye’nin milyonerlerinin sayısı 2 ayda 3 bin 481 kişi arttı

Seçimler öncesi Türkiye ekonomisi hareketli günler geçirir, artan sebze-meyve fiyatlarına alternatif olarak birçok ilde ‘tanzim satış noktaları’ uygulamasına geçilirken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ülkedeki yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı şubat sonu itibarıyla 183 bin 607'ye çıktı. Böylece 2018 sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 2 ayda 3 bin 481 kişi arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 137 milyar 39 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 193 bin lira oldu. 2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 2 ayda 27 milyar 180 milyon lira artış kaydetti.

Yurt içi yerleşik milyonerlere 3 bin 65 kişi eklendi

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 2 ayda 3 bin 65 artarak 164 bin 865'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 52 milyar 635 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 453 milyar 538 milyon lirası yerel para cinsi, 592 milyar 762 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 6 milyar 334 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 385 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 18 bin 742

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı şubat sonu itibarıyla 18 bin 742'ye ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 416 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 84 milyar 404 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 7 milyar 851 milyon lirası yerel para, 76 milyar 192 milyon lirası yabancı para ve 362 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 503 bin lira olarak hesaplandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fed bilanço daraltmayı ekim ayında sonlandırabilir19 Mart 2019 Salı 12:35
  • Türkiye, slumpflasyona girdi KKTC ise meçhul11 Mart 2019 Pazartesi 15:54
  • Nakitsiz ekonomi, herhangi bir ulus için iki ucu keskin bir kılıç olabilir09 Mart 2019 Cumartesi 21:39
  • Nami: Rekabet eden bir noktaya gelebileceğimize inanıyorum09 Mart 2019 Cumartesi 14:03
  • Dolar yıl sonunda kaç TL olacak ?14 Şubat 2019 Perşembe 14:18
  • Sevgililer Günü hediyesine ortalama 300 TL harcıyoruz13 Şubat 2019 Çarşamba 16:05
  • ’Bitcoin ATM’si Dönemi12 Şubat 2019 Salı 19:27
  • 400 kişinin serveti 150 milyon kişinin servetinden fazla!12 Şubat 2019 Salı 17:12
  • IMF Başkanı: Fırtınaya hazır olun!11 Şubat 2019 Pazartesi 18:07
  • Yatırımı Dijital'e yapın07 Şubat 2019 Perşembe 21:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti