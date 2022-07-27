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Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı

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Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlenmesi sonucu çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldi. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.
Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı

Irak'ta Musul'un kuzeydoğudaki El-Hadba semtinde bulunan Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınlarına gece saatlerinde 2 adet roket düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Görgü tanıkları, birçok ailenin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Musul Başkonsolosluğu tarafından Irak basınına yapılan açıklamada, konsolosluk çalışanlarının saldırıda zarar görmediği belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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