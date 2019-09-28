Türkiye'nin NASA'daki Gururu Dr. Umut Yıldız'dan Şaşırtıcı Mars Açıklaması

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nda (NASA) görevli astrofizikçi Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Mars, NASA ve uzay çalışmaları hakkında çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kızıl Gezegen ile ilgili bilinmeyen pek çok nokta olduğunu belirten Dr. Yıldız, ABD’nin Mars’a insan göndermek için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Mars, ya da diğer ismiyle Kızıl Gezegen, insanoğlunun evrene dair en büyük meraklarının başında geliyor. Altı yılın ardından NASA’nın uzay aracı InSight ile Kızıl Gezegen’in çorak topraklarına yeniden ayak basan insanlık, Mars’ta yaşamın ipuçlarını aramaya devam ediyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Dünya’mızı bile tam anlamıyla bilmediğimiz gibi, Mars hakkında da neredeyse hiçbir şey bilmediğimizi söylüyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Astronomi Topluluğu ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezince (BTM) düzenlenen "Derin Uzayda Bilim" konulu söyleşiye davet edilen Türk bilim insanı, Mars’ın Dünya’ya en yakın gezegen olması nedeniyle insanlığın hedef noktası haline geldiğini belirtti.

Daha önce Kızıl Gezegen’in toprak yapısını ve atmosferini araştırmak için pek çok uzay aracı gönderildiğini ifade eden Dr. Yıldız, buna rağmen Mars’la ilgili bilinmeyen pek çok nokta olduğuna dikkat çekti.

“Şu anda Dünya'yı bile neredeyse tanımıyoruz, okyanusların altını bilmiyoruz, Dünya’mızın çekirdeğinde neler var, iç yapısını hala araştırıyoruz. Aynı şekilde daha Dünya'mızı bile tam anlamıyla bilmediğimiz gibi Mars hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz” diyen Dr. Yıldız, insanlığın Kızıl Gezegen’e ayak basmasıyla birlikte daha fazla şey öğrenebileceğimizi söyledi.

İnsanların bir robotun yapacağı bilimsel deneyden daha hızlı ve daha farklı deneyler yapabileceğini belirten Dr. Yıldız, “İnsan yapısı, metabolizmasının Mars'ta nasıl davranacağına dair şu anda hala bir şey bilmiyoruz. Fikrimiz var ama henüz insan gitmediği için ne olacak bilmiyoruz. Mars'taki koşullar o kadar zor ki bunlara uygun şeyleri üretmek, Dünya'daki koşullara uygun şeyleri de geliştirmeye yardım edecek” dedi.