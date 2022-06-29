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Türkiye’nin NATO kararı sonrası Yunanistan’dan ilk tepki

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Türkiye’nin NATO kararı sonrası Yunanistan’dan ilk tepki
Türkiye’nin NATO kararı sonrası Yunanistan’dan ilk tepki

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesine katılan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazlarından vazgeçmesiyle ilgili konuştu.

Yunan Ta Nea gazetesinin haberine göre Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı anlaşmayla ilgili konuşan Miçotakis, “İstikrarın bir direği olarak İttifak’ın taahhüdünün şu anda Ukrayna’daki durum olması gerekiyor. İttifak içinde daha fazla istikrarsızlığa gerek yok ve tüm ortaklarımız bunu anlıyor” dedi. Yunan Başbakan, anlaşmayla ilgili “Sonunda ittifakın iyiliği için sağduyunun galip geldiğini ve her türlü fırsatçı ve faydacı davranışın üstesinden gelindiğini” ifade etti.

ERDOĞAN ‘GÖRÜŞMEM MÜMKÜN DEĞİL’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirvede Yunanistan başbakanıyla görüşmeyeceğini “Miçotakis ile ikili görüşme mümkün değil” sözleriyle ifade etmişti

Miçotakis'in NATO zirvesinde Türkiye ile yaşanan gerilimi ve adalar krizini gündeme getirmesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün NATO zirvesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ayaküstü sohbet etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı görüşmeyle ilgili bir fotoğrafı Twitter hesabında paylaştı.

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