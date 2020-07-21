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Türkiye'nin 'Navtex' ilanı Yunanistan'ı alarma geçirdi

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Türkiye, sondaj faaliyetinin bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu
Türkiye'nin 'Navtex' ilanı Yunanistan'ı alarma geçirdi

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Meis Adası'nın güneyi ve doğusunda Navtex ilan etmesi Yunanistan'ı alarma geçirdi. Yunan basını, Aksaz Deniz Üssü'nden 15'ten fazla Türk savaş gemisinin bölgeye doğru hareket ettiğini iddia etti. Bölgede askeri hareketliliğin yaşanmasının ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü.

Reuters'ın aktardığına göre, Türkiye, Meis Adası'nın güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede Navtex ilan etti. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan ordusunu alarma geçirdi.

Yunan kaynakları, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılarak bölgeye doğru hareket ettiğini öne sürdü. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndüğü vurgulandı.

Navtex nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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