Türkiye’nin Navtex’leri ve Emiliu’nun talebi

Türkiye’nin “Bilim-2” araştırma gemisi ile “Oruç Reis” sismik araştırma gemisinin faaliyetleri için yayımladığı Navtex’ler Rum basınında yer bulurken Rum yönetiminin AB’deki daimi temsilcisi Nikos Emiliu’nun, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunu Avrupa Konseyi’nin Ekim’deki toplantı gündemine ekletme talebinde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros Türkiye’nin “Bilim-2” isimli araştırma gemisinin Meis adası bölgesinde bilimsel araştırma yapacak olması nedeniyle dün sabah Navtex ilan ettiği, ancak 16-18 Eylül dönemini kapsayan oşinografik-iklimsel araştırma bölgesinin “büyük bölümünün kıta sahanlığı ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yetki kullanma ve Navtex yayımlama alanına girdiğini” iddia etti.

Haberde “Bilim-2” araştırma gemisinin yaşı ve teçhizatı sebebiyle 13 Eylül itibarı ile Meis’in güneyi ve Rodos’un doğusunda bulunan bu geniş bölgede araştırma programını yürütme olanağının kısıtlı olduğu da öne sürüldü.

Gazete “Bilim-2”nin hareketlerinin Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından izleniyor olması dışında Yunanistan’ın, “kendi yetki bölgesi içerisinde olmasına” karşın Türk Navtex’ini geçersiz kılacak bir karşı-Navtex yayınlamamasının dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı.

Haberde oşinografik araştırmalarda kullanılan yöntemlerin sismik araştırmalardakinden farklı olduğu ve kıta sahanlığı içerisinde yapılmadığı, “Bilim-2”nin araştırmaları için seçilen noktaların “Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki Yunan kıta sahanlığına dair taleplerine gönderme yaptığı” da iddia edildi.

ORUÇ REİS GELİYOR…

Aynı gazete “Türkiye Şimdi Oruç Reis’i Gönderiyor” başlıklı haberinde ise Türkiye’nin “Oruç Reis” sismik araştırma gemisinin faaliyetleri için Meis-Kıbrıs arasındaki bölge için Navtex yayınladığını, bugünden başlayıp 20 Ekim’e kadar devam edecek sismik araştırmaların, Akama’nın 120 deniz mili açığına kadar yayılan 3 bin deniz millik bir alanı kapsadığını yazdı.

TÜRKİYE’NİN FAALİYETLERİ EKİM’DEKİ AVRUPA KONSEYİ GÜNDEMİNE

Öte yandan Alithia Rum yönetiminin AB’deki daimi temsilcisi Nikos Emiliu’nun Ekim ayındaki Avrupa Konseyi toplantısı gündemine Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunun eklenmesini istediğini bildirdi.

Habere göre Emiliu’nun, Brüksel’de dün düzenlenen Genel İşler Konseyi toplantısında gündeme getirdiği talep, Yunanistan’ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Miltiadis Varvitsiotis’ten destek buldu.

Emiliu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin ele alındığı geçen Haziran’daki Konsey toplantısından bugüne, “tahrikkar ve yasa dışı” diye nitelediği durumda değişiklik olmadığını, aksine Türkiye’nin bir dizi faaliyetleri ve üst düzey Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamaları ile “kötüleştiğini” öne sürdü.

Genel İşler Konseyi toplantısı sonrasında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “mülteciler konusunu kullanmak ve bütün talepleri yerine getirilmezse mülteci akışını artırma tehdidinde bulunmakla” suçlayan Yunan Bakan ise “gerek Kıbrıs’ın egemenliğinin ihlali gerekse ülkemizin mültecilerle tehdit edilmesi bağlamında tahrikkarlığı konusunu gündeme getirdik” ifadesini kullandı.