Türkiye’nin operasyonu öncesi Suriye’de tansiyon tırmanıyor: “Rusya’nın niyeti Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle yapacağı görüşme öncesinde Suriye'de hareketlilik giderek artıyor.

ABD merkezli Al Monitor sitesi, Türkiye'nin olası Suriye operasyonu gündemdeyken Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) örgütleriyle Rusya destekli Suriye güçleri arasında İdlib'deki çatışmaların giderek şiddetlendiğini aktardı.

Suriye ve Rusya güçlerinin İdlib'te hava saldırılarını artırdığı, muhalif örgütlerin de Suriye hükümet güçlerini bombalı saldırılarla hedef aldığı belirtildi.

‘RUSYA, TÜRKİYE’NİN OPERASYONUNU ONAYLAMA KARŞILIĞINDA KAZANIM İSTİYOR’

Al Monitor'e konuşan Özgür Suriye Ordusu komutanı Mustafa Bakur, Rusya'nın İdlib'deki hava saldırılarını artırmasının Türkiye'nin olası Suriye operasyonuyla bağlantılı olduğunu söyledi. Rusya'nın bölgede dengeleri kendi lehine değiştirerek Suriye'ye operasyon hazırlığı yapan Türkiye'yi İdlib konusunda köşeye sıkıştırmaya çalıştığını savunan Bakur, “Şurası açık ki Rusya, Türkiye'nin Suriye operasyonuna yeşil ışık yakma karşılığında Türkiye'den kazanım elde etme peşinde. İran'ın da benzer bir yönelimi var. İki taraf da sahada baskı kurarak ve İdlib'de askeri hareketliliği artırarak mesaj vermeye çalışıyor. Gerilim gelecek haftalarda daha da yükselebilir” dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı askerlerin Türkiye sınırına yakın bölgelere asker takviyesi yaptığı haberleri bir süredir gündemde.

Öte yandan, omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu ve sırtını ABD'ye dayayan Suriye Demokratik Güçleri, son olarak Rusya'ya yardım çağrısında bulunmuştu. Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi, Rusya'ya sitem ederek yeterli hamleleri yapmamakla suçlamış ve daha aktif olmasını istemişti.

Rusya, ABD ve İran, daha önce Türkiye’nin olası operasyonuna karşı açıklamalar yapmıştı.