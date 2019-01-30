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Türkiye’nin profili: Çoğu muhafazakar, kitap okumuyor, ekonomiden rahatsız

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Kadir Has Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma Türkiye’deki yurttaş ve seçmen profilini ortaya koydu.
Türkiye’nin profili: Çoğu muhafazakar, kitap okumuyor, ekonomiden rahatsız

‘Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması’ başlıklı çalışmaya göre yurttaşlar İstanbul’da ‘İnançlı Müslüman’ ve ‘çalışkan’ bir belediye başkanı görmek isterken, bu Ankara ve İzmir’de ‘çalışkan’ ve ‘dürüst ve namuslu’ oldu.

Yurttaşların yerel seçimlerde tercihlerinde aday etkisi yüzde 50.6, parti etkisi ise yüzde 49.4 olarak belirlendi.

İstanbul’un en büyük problemi yüzde 36,5 ile trafik yoğunluğu; Ankara’da yüzde 41 ve İzmir’de yüzde 46 ile altyapı sorunları.

En çok benimsenen tanım: ‘Dindar/muhafazakar’

Araştırmada yer alan diğer sonuçlar şöyle:

Kendini ‘dindar‘ diye tanımlayanlar: Yüzde 30.9.

‘Muhafazakar’ olarak tanımlayanlar: Yüzde 13.5.

‘Cumhuriyetçi/Kemalist’ olarak tanımlayanlar: Yüzde 16.9.

‘Sosyal demokrat’ olarak tanımlayanlar: Yüzde 6.3.

‘Dindar/muhafazakar’ olarak tanımlayanlar: Yüzde 44.4.

En büyük sorun ekonomik

Fotoğraflar: Reuters

Başkanlık sistemini benimseyenler: Yüzde 58.5.

Başkanlık sisteminin performansını başarılı bulanlar: Yüzde 41.4. Başarısız bulanlar: Yüzde 30.2.

En büyük sorun işsizlik diyenler: Yüzde 27.

En büyük sorun hayat pahalılığı diyenler: Yüzde 17.8.

Ekonomi kötüye gidiyor diyenler: Yüzde 57.1.

Ekonomik gelişmelerden hiç etkilenmeyenler: Yüzde 21.9.

Hükümetin ekonomi politikasını başarılı bulanlar: Yüzde 33.6

AB ve NATO’ya destek var

Türkiye NATO’dan çıkmalı diyenler: Yüzde 41.9. Türkiye NATO’da kalmalı diyenler yüzde 58.7.

Avrupa Birliği (AB) müzakereleri devam etmeli diyenler: Yüzde 48.9.

Türkiye’nin bölünme tehlikesi altında olduğunu düşünenler: Yüzde 18.8.

ABD’yi en tehlikeli ülke olarak görenler: Yüzde 81.9. İkinci sırada yüzde 63.3’le İsrail yer alıyor.

Her beş kişiden biri ülkeyi terk etmek istiyor

En çok güvenilen kurum jandarma oldu. Cumhurbaşkanlığına duyulan güven yüzde 44.1 En az güvenilen kurum yüzde 31.9’la medya.

Türkiye’de yaşamaktan memnun olanlar yüzde 38.8. Memnun olmayanlar: Yüzde 19.8. Memnun olanların genelini AKP seçmenleri oluşturuyor.

İmkan olsa yurt dışında yaşamayı tercih edecek olanlar: Yüzde 20. Bunun genelini HDP ve CHP seçmenleri oluşturuyor. Yurt dışında yaşamayı tercih etmeyenler: Yüzde 60.4.

10 kişiden altısı hiç kitap okumamış

Bu yıl hiç kitap okumayanlar: Yüzde 60.9.

Gazete okumayanlar: Yüzde 57.5.

Hiç tiyatroya gitmeyenler: Yüzde 81.4.

Sinemaya gitmeyenler: Yüzde 35.3.

Neredeyse herkes televizyon izliyor

Televizyon izleyenler: Yüzde 94.3.

Günde ortalama televizyon izleme sıklığı: 3.5 saat.

Eşcinsel komşu istemeyenler: yüzde 53.8.

Göçmen komşu istemeyenler: Yüzde 45.8.

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