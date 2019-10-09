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Türkiye’nin Rum gemilerine uyguladığı ambargonun Rum denizciliğinin “Aşil Topuğu”

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Rum Denizcilik Müsteşarı Nataşa Pilidu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin çok da sorun yaratmadığını ancak Türkiye’nin Rum gemilerine uyguladığı ambargonun Rum denizciliğinin “Aşil Topuğu” olduğunu söyledi.
Türkiye’nin Rum gemilerine uyguladığı ambargonun Rum denizciliğinin “Aşil Topuğu”

Haravgi’nin haberine göre Pilidu Larnaka’da gerçekleştirilmekte olan “Denizci Kıbrıs 2019”  kongresi nedeniyle Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili gelişmelerin  Rum denizciliğinde “çok da sorun yaratmadığını” söyledi; “Bölgede bir gerilim yaratıyor ki bu devam etmesini istemediğimiz bir şeydir” dedi. 


Nataşa Pilidu Rum gemilerine Türkiye tarafından uygulanmakta olan ambargoyu ise “Aşil’in Topuğu (zayıf nokta)” olarak niteledi. 

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon keşfinin Rum denizciliği için açtığı perspektifler ile Güney Kıbrıs’ın, enerji alanında faaliyet gösteren şirketleri gün geçtikçe daha çok cezp ettiğini söyledi.

Pilidu, denizcilik şirketlerinin  yakıt ve yenilikle ilgilenen şirketlerle çok yakın işbirliği içerisinde olduğunu,  Güney Kıbrıs’ta gerek alternatif yakıtla, gerek doğal gaz sıvılaştırma, gerek bu tür yakıt tedariki ve gerekse yeni teknoloji projelerine ortak birçok şirket bulunduğunu anlattı. 

Kongrenin ikinci günü olan dün çevre konusunda,  bazı denizcilik şirketleri ve armatörler tarafından çevresel değişikliklerle mücadele konusunda ileri götürülmekte olan oldukça radikal fikirler ortaya konulduğunu da sözlerine ekledi. 

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