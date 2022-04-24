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Türkiye’nin Rusya hamlesi gündem oldu: İşe yaramayacak ama…

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Türkiye'nin Rusya'dan Suriye'ye asker taşıyan sivil ve askeri uçuşlara hava sahasını kapatması uluslararası kamuoyunda gündem oldu. ABD medyasına konuşan bazı Türk yetkililer, Erdoğan'ın bizzat Putin'e ilettiği bu gelişme ile ilgili konuştu.
Türkiye’nin Rusya hamlesi gündem oldu: İşe yaramayacak ama…

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 60 gün geride kalırken dün Ankara’nın Rusya’ya yönelik hamlesi uluslararası kamuoyunda gündem oldu…

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada Suriye’ye asker taşıyan tüm Rus uçaklarına Türk hava sahasının kapatıldığını söylerken bu bilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ilettiğini dile getirdi. Bu gelişme uluslararası medyada büyük ilgi çekerken, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, kapsamlı bir haber hazırladı.

Bloomberg, “Türkiye hava sahasını Rus jetlerine kapattı. Bu durum Ukrayna’daki savaşın Rus lider Putin’e etkisini artırmaya yönelik bir politika değişikliği oldu. Bu hamle, Moskova’nın Ukrayna’daki savaşı sonlandırması için yapılan dış baskıya bir yenisini daha ekledi” yorumunu yaptı.

TÜRK YETKİLİ: İRAN’I KULLANACAKLARDIR

Konuyla ilgili olarak ismini açıklamayan bir Türk yetkili, “Bu kısıtlama Rusya’nın Suriye’ye asker ve silah ulaştırılmasını durdurmayacaktır. Moskova, İran hava sahasını kullanarak Suriye’ye yine asker ve silah gönderebilir” yorumunu yaptı.

Fakat yetkili, burada Ankara’nın esas amacının NATO müttefikleriyle beraber birlik mesajı vermek olduğunu dile getirdi. Bloomberg, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yarın Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce gelmesine dikkat çekerken, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki hakkında da “Halihazırda karmaşık bir bağları var” ifadesini kullandı.

“BİRÇOK KONUDA KARŞI KARŞIYALAR AMA…”

Bloomberg, Suriye’den Kuzey Afrika’ya ve Kafkaslara kadar birçok gerilimde Türkiye ve Rusya’nın karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Öte yandan Bloomberg’deki haberde, “İki ülke birçok konuda karşı karşıya olmasına rağmen Türkiye ile ABD de Erdoğan’ın Rusya’dan hava savunma sistemi almasıyla gerildi. Rus turistler de yabancı turistlerde çoğunlukta ve Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu dövizi getirecek. Ve ayrıca Rus şirketler de Türkiye’deki tek nükleer santral için çalışıyor” denildi.

Makalede, Ankara’nın bu ilişkiler sebebiyle yaptırımlara sıcak bakmadığı belirtildi.

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