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Türkiye'nin sondaja başlayacak olması Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı hareketlendirdi

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Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın faaliyetlerine Kıbrıs çevresinde başlayacağı beklentisi Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimini endişelendiriyor
Türkiye'nin sondaja başlayacak olması Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı hareketlendirdi

Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın Doğu Akdeniz’de göreve başlayacağının açıklanmasının ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias soluğu Kıbrıs Rum yönetiminde aldı. Dendias, Rum lider Nikos Anastasiadis’le Abdülhamid Han’ın Rumların hak iddia ettiği bölgede sondaj yapması durumunda nasıl davranacaklarını belirleyecek.

Denize açılmadan önce son hazırlıkları devam eden Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın faaliyetlerine Kıbrıs çevresinde başlayacağı beklentisi Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimini endişelendiriyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias apar topar Lefkoşa’ya gelerek, Rum lider Nikos Anastasiadis’le seçeneklerini masaya yatırdı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, halihazırda Mersin Taşucu’nda bekleyen geminin 9 Ağustos’ta “yola çıkacağını” açıklamıştı. Geminin nerede faaliyette bulunacağının ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

‘ALTI NOKTA BELİRLENDİ’

Dendias’ın Kıbrıs temaslarının ardından düzenledikleri basın toplantısında konuşan Rum mevkidaşı Yoannis Kasulidis, Abdülhamid’in nereyi kazacağı sorusuna “Altı ayrı alternatif nokta belirlendiği bilgisini aldık, sondaj yerini (Cumhurbaşkanı) Erdoğan belirleyecek” yanıtını verdi. “Türk sondaj gemisini bekliyoruz. Engelleyemeyiz, ama mücadelemizi diplomatik alanda vereceğiz” diyen Kasulidis şöyle konuştu:

TEK TARAFLI HAK İDDİASI

“Türkiye saldırganlığı ve tahrikleri sürdürüyor. Bizi ve Yunanistan’ı tehdit ediyor. Dendias ile gerginliklerin çıkmasını önlemek umuduyla atabileceğimiz adımları ele aldık.” Rum yönetimi; Abdülhamid Han’ın, tek taraflı parselledikleri, ardından İtalyan ve Fransız şirketler ENI ve Total’e kiraladıkları bölgede kazı yapmasından endişe ediyor. Türkiye’nin Antalya açıklarındaki kıta sahanlığının uç noktası, Rumların ENI ve Total’a kiraladıkları bölge ile üst üste geliyor.

TATAR İŞARETİ VERDİ

Önceki gün Mersin Taşucu’na gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz görevi için geri sayımda bulunan Abdülhamid Han gemisinin önünde fotoğraf çektirdi.

BİLGİ NOTU: Fatih sondaj gemisinin 2019 yılında Doğu Akdeniz’de yaptığı arama faaliyetleri, Yunanistan ile Türkiye arasında ciddi gerginliğe neden olmuştu.

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