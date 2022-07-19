  • BIST 2.501,96
  • Altın 964.819
  • Dolar 17.5341
  • Euro 17.9409
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Türkiye’nin Suriye operasyonu: Esad otobüslerle asker gönderiyormuş

»
Son dönemde Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri operasyon uluslararası kamuoyunun gündemini meşgul ederken, Esad'ın cepheye otobüslerle asker gönderdiği öne sürüldü.
Türkiye’nin Suriye operasyonu: Esad otobüslerle asker gönderiyormuş

Türkiye’nin Suriye’ye olası bir askeri operasyon düzenlenme ihtimali ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ederken bölgede de hareketlilik sürüyor…

Londra merkezli Orta Doğu üzerine Arapça ve İngilizce yayın yapan Asharq Al-Awsat isimli medya kuruluşu, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Gazete, omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin oluşturduğu ve sırtını ABD’ye dayayan Suriye Demokratik Güçleri’nin bölgedeki varlığını artırmaya başladığını ve olası bir saldırıya karşı hazırlık yapmaya başladığını aktardı.

250 ASKER OTOBÜSLE GİTMİŞ

Gazete, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne dayandırdığı iddianın detaylarını da paylaştı. İddiaya göre terör örgütü, askerleri Halep’in doğusundaki Menbiç’te yoğunlaştırdı. Suriye Demokratik Güçleri’nin yanı sıra bölgeye çok sayıda Rus ve Suriyeli askerin de gittiği öğrenildi. Gazete, “Şam rejimine ait güçler ve Rus güçleri birkaç otobüsle Pazartesi günü cepheye gönderildi” yorumunu yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin Ayn İsa ile M4 otoyolu arasında konuşlandırıldığı belirtildi. Otobüslerle taşınan asker sayısının 250 olduğu kaydedilirken, 5 tank ve ağır silahların da bölgeye gönderildiği aktarıldı.

Türkiye’nin desteklediği muhaliflerin de Menbiç’te konumlandığı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP’li Emre: MİT’e darbe ihbarı yapan binbaşıyı darbe komisyonu dinlemesin diye MİT personeli yaptılar!17 Temmuz 2022 Pazar 15:20
  • Finlandiya’dan Türkiye açıklaması: Rusya ile ilişkilerinde…17 Temmuz 2022 Pazar 15:00
  • Murat Yetkin yazdı.. Kitlesi Erdoğan’a küsüyor17 Temmuz 2022 Pazar 14:19
  • Erdoğan, Macron ile görüştü17 Temmuz 2022 Pazar 11:05
  • Üniversitedeki görevine son verilen Ataol Behramoğlu: Bir kürsüm vardı, elimden alındı17 Temmuz 2022 Pazar 10:52
  • Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni iddia: Birçok sırrı Sedat Peker'de17 Temmuz 2022 Pazar 10:48
  • Türkiye'nin nüfusu belli oldu16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:38
  • Kokoreç de Yunan Tarifi Çıktı16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:49
  • Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 15 Temmuz'daki gibi bu mücadeleyi ispatlamaya devam edeceğiz16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
  • Türkiye'nin CDS'i 900'ü aştı: Kredi risk primi neden artıyor, sonuçları ne olur?15 Temmuz 2022 Cuma 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti