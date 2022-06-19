  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Türkiye’nin Suriye operasyonu gündemdeyken ABD ve Rusya arasında çatışma riski

»
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon yapması gündemdeyken ülkeden gelen haberler endişeleri artırdı. Bu hafta içerisinde Rusya ve ABD'nin iki kez karşı karşıya geldiği ve bölgede çatışma riskinin arttığı belirtildi.
Türkiye’nin Suriye operasyonu gündemdeyken ABD ve Rusya arasında çatışma riski

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir askeri operasyon yapması gündemdeyken ülkeden gelen haberler, ABD ve Rusya’nın Suriye’de çatışma riskini yeniden gündeme getirdi.

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, ABD ve Rusya arasındaki gerilimin ‘kırılma noktası’na geldiğine dikkat çekerken, bu hafta içerisinde Suriye’deki Rus ve ABD askerleri arasında iki önemli olay yaşandığını duyurdu. Gazete konuşan üst düzey ABD askeri yetkilileri, artan gerilimin doğrudan bir çatışmayla sonuçlanabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Bu haftanın başlarında, Rus hava kuvvetleri, Suriye’nin Irak sınırında, Tanf geçiş noktasının yakınındaki hedefleri vurdu. Al-Tanf, Suriye’deki koalisyon faaliyetlerinin bir parçası olarak yaklaşık 200 askerin bulunduğu bir ABD üssüne ev sahipliği yapıyor.

ABD SAVAŞ UÇAKLARINI HAVALANDIRDI

WSJ, hedef alınan bölgede, omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD’ye dayandıran Suriye Demokratik Güçleri’nin bulunduğunu yazdı.

Channel 12 News’in haberine göre de olaydan kısa bir süre sonra, iki Rus savaş uçağı ABD baskınının gerçekleştiği yere geldi ve oradaki Amerikan faaliyetleri hakkında istihbarat topladı. Bir ABD askeri sözcüsüne göre, cevaben bölgeye ABD F-16 savaş uçakları gönderildi ve Rus uçaklarının bölgeyi terk etmesi istendi.

ABD Ordusu Merkez Komutanlığı komutanı General Eric Corilla, “Yanlış hesaplamalardan veya gereksiz çatışmalara yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çalışıyoruz. Bu bizim görevimiz. Ancak Rusların son davranışları son derece kışkırtıcı.” dedi.

KUZEY IRAK’A TAHIL TAŞIDILAR

Öte yandan, Suriye medyası da omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD’ye dayandıran Suriye Demokratik Güçleri’nin dün gece geç saatlerde ABD askeri konvoyuyla birlikte Irak’ın kuzeyine tonlarca tahıl taşıdığını duyurdu.

Suriye Devlet ajansı SANA’ya konuşan yerel yetkililer, isimlerinin açıklanmaması kaydıyla Cezire Bölgesi silolarından buğday ekinleri yüklü 40 askeri aracın Cumartesi günü El Ya’rubiyah bölgesindeki El Velid sınır kapısından geçerek Irak topraklarına girdiğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mevlüt Çavuşoğlu: PKK İsveç'i rehin almış durumda17 Haziran 2022 Cuma 18:32
  • İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi veda etti17 Haziran 2022 Cuma 17:54
  • Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın17 Haziran 2022 Cuma 17:29
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın televizyon kanallarına, ben de sana cumhurbaşkanı adayını açıklarım17 Haziran 2022 Cuma 12:39
  • İmamoğlu: Ekonomiyi iyi yönetmek, bina ve saray yapmakla olmaz17 Haziran 2022 Cuma 12:26
  • Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk kez: Prens Selman’ın Türkiye'ye geleceği tarih netleşti17 Haziran 2022 Cuma 11:49
  • Selvi: Öcalan’a görüş izni verilecek17 Haziran 2022 Cuma 11:47
  • Erdoğan: ''şu anki küresel kriz ortamından da alnımızın akıyla çıkaracağız."17 Haziran 2022 Cuma 11:31
  • Kılıçdaroğlu : "Geçmişten ders çıkarıp güzel bir gelecek inşa etmek zorundayız."17 Haziran 2022 Cuma 11:30
  • Bahçeli:Üniversite sınavın kaldırılacak17 Haziran 2022 Cuma 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti