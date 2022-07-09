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Türkiye’nin Suriye operasyonu gündemdeyken Esad’dan Halep şovu

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2011'de başlayan Suriye iç savaşından beri Halep'i ziyaret etmeyen Suriye Devlet Başkanı Esad, dün sürpriz yaptı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle birlikte Esad dün yeni bir hamle yaptı.
Türkiye’nin Suriye operasyonu gündemdeyken Esad’dan Halep şovu

On yılı aşkın bir süredir kaosun, şiddetin ve belirsizliğin bitmek bilmediği Suriye’den dikkat çekici propaganda hamlesi geldi…

Son dönemde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik bir askeri operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair Ankara’dan arka arkaya açıklamalar gelirken, yıllardır halkının taleplerine kulaklarını tıkayan Beşar Esad ortaya çıktı.

Esad’ın Halep’e yaptığı propaganda ziyaretinin fotoğrafları Suriye Devlet Başkanlığı’nın resmi Facebook sayfasında paylaşıldı.

Dün Esad, bölgede kaosun başladığı günden beri 11 yıldır hiç uğramadığı Halep’e gitti. Halep’in kuzeyine giden ve bölgedeki insanlarla konuşan Esad yalnız da değildi.

Suriye Devlet Başkanı’na eşi Esma ve iki oğluyla kızı da eşlik etti. Suriye Devlet Başkanlığı’nın resmi Facebook hesabından paylaşılan fotoğraflarda Esad ailesi yıkıntıların arasında yürürken gözüküyor. Diğer fotoğraflarda ise bir pazar yerinde Esadlar, halkla bir araya gelerek sohbet ediyor.

Esad, eşi ve çocuklarıyla Halep’i ziyaret etti.

Esad’ın, “Halep yerel yönetimi terörizm ve sabotajdan diğer yönetimlerden çok daha çekti. Halep halkının bunların tamir edilmesini isteme hakkı var” dedi.

Suriye’deki karışıklığın en yoğun hissedildiği şehir olan Halep’in tamamı ise Şam yönetimi kontrolünde değil. Halep’in bazı bölgelerinde Ankara destekli gruplar yer alırken, omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye dayandıran ve sırtını ABD’ye dayayan Suriye Demokratik Güçleri de bölgede Türkiye’nin itirazlarına rağmen bulunuyor.

Uluslararası kamuoyu Esad’ın Halep’i ziyaret etmesine geniş yer ayırırken, bu ziyaretin Türkiye’nin olası bir saldırı için hazırlık yaptığı sırada gelmesine vurgu yaptı.

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