  • BIST 4.759,21
  • Altın 1239.89
  • Dolar 19.4506
  • Euro 21.3891
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKATürkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı

Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı

»
Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı
Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı

Sudan ordusu, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Vadi Seyidna Hava Üssü'ne inen bir Türk tahliye uçağına ateş açtığını açıkladı. Bir mürettebatın yaralandığı bildirildi.

 

Al Arabiya News'in Reuters'a dayandırdığı habere göre Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Hartum dışındaki Wadi Seyidna havaalanına iniş yaparken bir Türk tahliye uçağına ateş ettiğini açıkladı. Açıklamada bir mürettebat üyesini yaraladığını ve yakıt tedarikine zarar verildiği ifade edilirken uçak güvenli bir şekilde indirildi.

Ne olmuştu?

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 26 Nisan Çarşamba gününe kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti. Sudan ordusu, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabalarıyla mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

Detaylar az sonra...

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi27 Nisan 2023 Perşembe 20:45
  • İşte Türkiye'deki son seçim anketleri sonuçları27 Nisan 2023 Perşembe 18:18
  • Kılıçdaroğlu, Time dergisine konuştu: Kaos Erdoğan’ın işine yarıyor27 Nisan 2023 Perşembe 15:53
  • Kremlin’den Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama27 Nisan 2023 Perşembe 15:38
  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılıyor27 Nisan 2023 Perşembe 14:55
  • TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı27 Nisan 2023 Perşembe 14:17
  • TC Dışişleri Bakanlığı’ndan Ermenistan’a kınama27 Nisan 2023 Perşembe 12:21
  • Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 77 mahallede sürecek27 Nisan 2023 Perşembe 11:46
  • Türkiye İletişim Başkanlığı, Erdoğan hakkında yapılan iddiaları yalanladı27 Nisan 2023 Perşembe 09:55
  • Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erdoğan'ın bugünkü programları da iptal edildi27 Nisan 2023 Perşembe 08:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti