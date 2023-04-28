Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı

Sudan ordusu, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Vadi Seyidna Hava Üssü'ne inen bir Türk tahliye uçağına ateş açtığını açıkladı. Bir mürettebatın yaralandığı bildirildi.

Al Arabiya News'in Reuters'a dayandırdığı habere göre Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Hartum dışındaki Wadi Seyidna havaalanına iniş yaparken bir Türk tahliye uçağına ateş ettiğini açıkladı. Açıklamada bir mürettebat üyesini yaraladığını ve yakıt tedarikine zarar verildiği ifade edilirken uçak güvenli bir şekilde indirildi.

Ne olmuştu?

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 26 Nisan Çarşamba gününe kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti. Sudan ordusu, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabalarıyla mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

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