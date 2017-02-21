Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin Pazartesi günü İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının nedeni Türk makamlarının son günlerde sarf ettiği sözler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahreyn temasları sırasında İran'ın, Irak ve Suriye'de "Pers milliyetçiliği" politikası izlediğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Münih'te "İran Suriye ve Irak'ı Şii yapmak istiyor" demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi Pazartesi günü İran'a yönelik Türkiye'den yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Kasımi, "Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz; ancak, sabrımızın da bir sınırı var" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ardından "İran'ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir" açıklaması gelmişti.