  • BIST 1.841,23
  • Altın 673.60053
  • Dolar 11.6067
  • Euro 13.2686
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAMerck’in Hap Formundaki Corona İlacına Acil Kullanım Onayı

Türkiye’nin tepkisine rağmen sondaj çalışması başladı

» »
Bir süredir uluslararası kamuoyunun gündeminde olan doğalgaz geriliminde yeni bir gelişme yaşandı…
Türkiye’nin tepkisine rağmen sondaj çalışması başladı

Bir süredir uluslararası kamuoyunun gündeminde olan doğalgaz geriliminde yeni bir gelişme yaşandı…

Türkiye’nin itirazları ve uyarılarına rağmen ABD’li enerji şirketi ExxonMobil ve partneri Katar Petrolleri, Kıbrıs adası açıklarında sondaj çalışmalarına başladı. Bu gelişme Yunan basınında geniş yer aldı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 23 Aralık’ta sondaj çalışmaları yürüttüğünü ve henüz bir sorun yaşanmadığını açıkladı. İngilizce yayın yapan National Herald gazetesinin haberinde, Türk savaş gemilerinin bölgeyi korumak için tetikte olduğuna da dikkat çekilirken, iki şirketin 10. parselde çalıştığına dikkat çekti. ABD’de yayın yapan National Herald gazetesi gelişmeyi, “Türk savaş gemisi yokken ExxonMobil Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmasına başladı” başlığıyla okurlarına duyurdu.

Sondaj çalışmalarının Stena Forth isimli gemi tarafından yürütüldüğünü ve gelişmelerin Kıbrıs Hidrokarbon Şirketi tarafından ve bakanlık tarafından izlendiği de aktarıldı. Yunan gazetesi Kathimerini ise Rum bakan Natasa Pilides, Twitter’dan yaptığı açıklamada Covid-19’dan ve Türkiye ile yaşanan gerilimden beri ilk kez sondaj çalışması yapıldığına dikkat çekti.

AKDENİZ’DE NE OLMUŞTU?

Exxon Mobil-Katar Petrolleri konsorsiyumu, 5 Nisan 2017’de Kıbrıs’ın güneybatısındaki 10 numaralı parselde doğalgaz arama ve sondaj hakkı için Güney Kıbrıs ile anlaşmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili gelişmelere tepki göstermişti.

Exxon Mobil-Katar Petrolleri konsorsiyumunun 15 Kasım 2018’de başladığı sondajla ilgili 18 Kasım’da açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ExxonMobil şirketinin Kıbrıs Adası açıklarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin verdiği sözde 10 numaralı ‘parselde’ doğalgaz arama faaliyeti başlatması bölgenin istikrarına katkıda bulunmamaktadır” demiş ve Ankara’nın “Rumların tek yanlı arama ve çıkarma çalışmalarına iştirak eden şirketlere yönelik ikazını” yinelemişti.

Rumların hamlelerine yanıt olarak Türkiye, Fatih ve Yavuz isimli sondaj gemilerini Türk savaş gemilerinin korumasında Akdeniz’e göndermişti.

Nisan 2020'de ise ExxonMobil, sondaj programını erteleme kararı almıştı. ExxonMobil, kararın gerekçesi olarak corona virüsü salgını nedeniyle enerji fiyatlarında görülen düşüşü göstermişti.

Güney Kıbrıs, 2007’nin başında 13 adet arama sahası ilan etmiş ve ABD, Fransız, İtalyan ve Katar şirketlerine ruhsat verme aşamasına geçmişti. Buna karşılık olarak Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendi ekonomik bölgesinde Kuzey Kıbrıs’ta adanın kuzeyi ve doğusunda belirlediği bölgelerde TPAO’ya arama ruhsatları verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HAKSEN: 6 Aydır Ek Mesaileri Ödenmeyen Hemşire Ve Ebelerin Ek Mesaiye Gitmeme Kararını Destekliyoruz23 Aralık 2021 Perşembe 20:21
  • Atun, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’yla Görüştü23 Aralık 2021 Perşembe 20:12
  • 165 Vaka ,1 Vefat23 Aralık 2021 Perşembe 19:54
  • KTMMOB, Ulaş Anısına “İklim Değişikliği Ve Sürdürülebilir Gelecek” Paneli Düzenliyor23 Aralık 2021 Perşembe 19:22
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Turkovac’ın Acil Kullanım Onayı Almasını Kutladı23 Aralık 2021 Perşembe 19:13
  • KTEZO Çalıştay Sonuç Bildirgesi23 Aralık 2021 Perşembe 18:35
  • Sendikal Platform, Meclis Önünde Oturma Eylemi Başlattı23 Aralık 2021 Perşembe 17:48
  • KTAMS ve KAMUSEN, Pazartesinden İtibaren Ek Mesaiye Kalmama Kararı Aldı23 Aralık 2021 Perşembe 17:26
  • Maliye Bakanı Oğuz, Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Ve Beraberindekileri Kabul Etti.23 Aralık 2021 Perşembe 17:18
  • Üretim Tüketimi Karşılayamıyor23 Aralık 2021 Perşembe 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti