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Türkiye'nin üç büyük ilinde de yönetim 25 yılın ardından yeniden sosyal demokratlara geçti

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Türkiye'nin üç büyük ilinde de yönetim 25 yılın ardından yeniden sosyal demokratlara geçti
Türkiye'nin üç büyük ilinde de yönetim 25 yılın ardından yeniden sosyal demokratlara geçti

Milllet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinden 17 gün sonra mazbatasını almasıyla birlikte, Türkiye’nin en büyük 3 ilinde de yönetim CHP'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi’nden aday olduğu 27 Mart 1994 seçimlerinde oyların yüzde 25.19’unu alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Sosyal Demokrat Halkçı Partili (SHP) Nurettin Sözen’den görevi devralmıştı.

1554283576770-erdogan-erbakan-sozen.jpgAynı seçimde, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi de SHP’den Refah Partisi’ne geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifaya zorlanan İ. Melih Gökçek’ten önce, görevi 1993’te Murat Karayalçın’dan devralan SHP’li Vedat Aydın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’ydı. Bir önceki seçimlerde Gökçek’e karşı yarışan Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, 31 Mart’ta oyların yüzde 50.93’üne ulaşarak görevi Mustafa Tuna’dan devraldı.

Güncel siyasette ‘CHP’nin kalesi’ olarak görülen İzmir’de ise yönetim, 1999 yılına kadar ANAP’taydı. Dr. Burhan Özfatura, İzmir’in son ANAP’lı belediye başkanı olurken; 1999 seçimlerinde kentin yönetimi Ahmet Piriştina’nın seçilmesiyle birlikte CHP’ye geçmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Tunç Soyer oyların yüzde 58.10’unu alarak yeni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığına taşıyan süreç, 25 yıl önce SHP'li Sözen'den İBB koltuğunu almasıyla başlamıştı. Erdoğan, bir süre sonra İBB'yi safında kazandığı Refah Partisi'nden ayrılarak, 17 yıldır iktidarda olan AKP'yi kurmuştu. 

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