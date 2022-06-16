Türksat 5B’nin hizmete girmesiyle Türkiye'nin uzaydaki uydu sayısı 8'e yükseldi. Yerli ve milli olarak üretilecek Türksat 6A ve İMECE’nin uzaya fırlatılmasıyla bu sayı 10'a çıkacak.

Geçtiğimiz yılın sonunda uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı program ile hizmete alındı.

Türksat 5B ile uydu internet hizmeti verilen yerlerde internet hızı 15 kat artacak.

Düşük hızda GSM kapsama alanlarına sahip bölgelerde 5G haberleşme hızına erişim imkanı sağlanacak.

Türksat 5B, kırsal ve dağlık alanlarda GSM sinyallerinin erişemediği alanlara iletişim desteği verecek. GSM ağlarının çalışmadığı afet anlarında da iletişimin sağlanabilmesi için Türksat 5B devrede olacak.

Türksat 5B eğitime de katkı sağlayacak. 2 bine yakın kırsal bölge okuluna verilen uydu internet hizmetinin kapsamı genişleyecek. Daha fazla sayıda okula daha hızlı internet imkanı sunulacak.

Türkiye, uzaya ilk uydusu Türksat 1B’yi gönderdiğinde takvimler 10 Ağustos 1994’ü gösteriyordu. Ardından Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları da uzaydaki yerini aldı.

Sırada yeni yerli ve milli uydular var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE’nin 2023’ün Ocak ayında, Türksat 6A’nın ise 2023’ün ortalarında uzaya fırlatılacağını, böylece uzaydaki uydu sayısının 10’a yükseleceğini söyledi.