"Türkiye'nin ve Dünya’nın en iyi kalp damar cerrahları Kıbrıs'ta"

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği (UVECD) tarafından düzenlenen "18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi" ile Fleboloji Derneği tarafından düzenlenen "9. Ulusal Fleboloji Kongresi" Girne’de toplandı.

Elexus Otel'de Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılında hayata gözlerini yumduğu 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin açılışında, Atatürk'ün sesinden Onuncu Yıl Nutku, hologramı eşliğinde ekrana yansıtıldı.

UVECD ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığını ifade ederek başladı.

Kongrede bin 600 katılımcının yer aldığını kaydeden Köksal, şunları söyledi:

"Yönetim Kurulu olarak görevimiz, destekçilerimizin bize kattığı artı değeri, meslektaşlarımıza artı değer olarak yansıtmak. Bunun bilincinde olarak kongre düzenlerken parolamız, gelmek isteyen ama finansal nedenlerle gelemeyen kalp damar cerrahı, uzman ve asistanların kongreye bir şekilde getirilmesiydi. Bunda da büyük oranda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yönetim kurulumuz görevi devraldığından bu yana Van'dan Edirne'ye 10'un üzerinde Fleboloji Derneği ile lokal toplantılar yaptık. 2018'de de artırarak devam ettirmek istiyoruz. Nereye çağrılırsak, nerede olmamız isteniyorsa orada olacağız ve meslektaşlarımıza destek vereceğiz."

"BUGÜN EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM"

Fleboloji Kongresi ve Fleboloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Öcal Berkan da Atatürk'ü minnet ve şükranla anarken, "Türk gençliğine verdiği mesajı en iyi şekilde anladık, benimsedik ve çocukluk çağımızdan gençlik çağımıza geçerken içimize en derin şekilde kazıdık. Kazanımlarımızın bilincinde olarak halen onun gösterdiği yolda emin adımlarla ilerlemeye devam etmekteyiz. Bilim yolunda ilerlerken, tüm insanlığa katkı sağlamanın yanında ülkemizi de bilimsel platformda en üst düzeye taşımayı görev sayıyoruz." diye konuştu.

KKTC'nin vatan toprağı olduğunu belirten Berkan, "Bu topraklarda doğup büyüyen, daha sonra hayatını anavatanda devam ettiren bir bilim adamı olarak bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştiriyorum. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi kalp damar cerrahlarını Kıbrıs'ta ağırlamaktan onur duyuyorum. Siyasi ambargolarla KKTC yıllarca baskı altında tutulmaya çalışılsa da 34 yıldır varlığını sürdürmekte ve anavatanın verdiği destekle dimdik ayakta durmaktadır. Bugün uluslararası düzeyde ün yapmış, alanında çok başarılı bilim insanlarının aramızda bulunması bizler için ayrıca onur kaynağıdır." dedi.

Bin 600 katılımcının yer aldığı kongrelerde, bir konferans, 13 panel, 23 oturum, 3 kurs, 9 uydu sempozyumu yapılacak, 55 sözlü, 293 poster bildiri sunulacak. Kongreler, 12 Kasım'da sona erecek.