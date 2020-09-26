Dünyanın en zorlu yollarını tanıtan dünyaca ünlü bir internet sitesince "dünyanın en tehlikeli yolu" olarak seçilen Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında bulunan Soğanlı geçidinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında bulunan Soğanlı geçidinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı.