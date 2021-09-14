Türkiye’nin Xenides-Aresti tazminat davası borcu 50 milyon avroyu aştı

Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, Ankara’dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyarması çağrısında bulunarak Xenides-Aresti tazminat davası ile ilgili Türkiye’nin borcunun 50 milyon avroyu aştığını açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, Türkiye’nin “yasal yükümlülüklerini açık bir şekilde çiğnediğinden” söz ederek Ankara’dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyarması çağrısında bulunarak Xenides-Aresti tazminat davası ile ilgili Türkiye’nin borcunun 50 milyon avroyu aştığını açıkladı.

14-16 Eylül tarihleri arasında toplanacak olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine gönderilen hükümet muhtırasında, Lefkoşa, Xenides-Aresti grubu davasının Daimi Temsilciler huzurunda bulunduğunu, 33 durumda -bazı durumlarda 2007’den itibaren- tazminatın ödenmesi süresinin dolduğunu ve Tatiana Loizidou davasında kişisel önlem konusu gibi bazı durumların hala açık olmaya devam ettiğini belirtti.

Muhtıraya göre, “Türkiye’ye karşı Kıbrıs” 4. Çağrı kodu davasında öngörülen €103.493.835,62 düzeyindeki tazminat ve “Varnava” davası için €244.692,99 dikkate alınmadan 13 Mart 2019’de Xenides-Aresti davasında Türkiye’nin mevcut borcu €52.842.414,97 olarak hesaplandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Xenides-Aresti grubu ile ilgili 33 durumda Türkiye’nin yükümlülüklerini görmezden gelerek tazminatları ödememesinden duyduğu derin endişeyi ileterek Bakanlar Komitesine, Sekretaryaya bir ara rapor yayınlayarak daha fazla gecikme olmadan Türkiye’den tazminatları hemen ödemesi talimatı vermesi çağrısında bulundu

Türkiye’nin “taşınmaz mal komisyonuna” yönlendirdiği Loizidou davasına gelince, Lefkoşa “komisyona” yapılacak bir başvurunun başvuranının haklarının yerine getirilmesini güvence altına alamayacağına dikkat çekerek 2007 yılında iade edilmesi yerine takas ya da tazminat konusunda “komisyon” tarafından Loizidou’ya yapılan teklifi “yetersiz” olarak nitelendiriyor.

Lefkoşa ayrıca, Komite’den, Türkiye’den Bayan Loizidou’nu mülkünün başka kullanıcılara devredilmesi ve geliştirilmesi ve bu kişilerin Kıbrıslı Türk olması durumunda özgür bölgelerde kendilerine ait malları olup olmadığı gibi bir dizi konuyla ilgili bilgilere vermesini istemesini talep ederek teklifin neden bu kadar düşük olduğunu sorguluyor.

Muhtırada, Türkiye’nin ilgili bilgilendirmeyi alır almaz “Bayan Loizidou’nun kişisel önlemlerinin incelenmesine devam edilmesi gerektiğine” vurgu yapılıyor.

Birkaç gün önce, Bakanlar Komitesi ve Loizidou’nun ve Xenides-Aresti grubu yasal temsilcilerine de ilgili mektuplar gönderilmişti.

Kaynak: CNA