Türkiye’nin yeni ‘Aile Bakanı’ Derya Yanık, Adnan Oktar'ın davetine katılmış

FETÖ'yü öven, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'çapsız' diyen Aile Bakanı Derya Yanık'ın Adnan Oktar'ın düzenlediği Çırağan Sarayı'ndaki iftara katıldığı da ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk görevlerinden alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü. Aile Bakanlığı'na Derya Yanık atandı.

Geçmişte FETÖ'yü öven, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'çapsız' diyen Derya Yanık'ın bu kez de suç örgütü elebaşı olması nedeniyle tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın iftarın katıldığı ortaya çıktı.

2015 yılında Adnan Oktar'ın düzenlediği Çırağan Sarayı'ndaki iftarda objektiflere yansıyan Yanık'a ait fotoğraf sitelerinde hâlâ mevcut.

"Organize silahlı suç örgütü elebaşısı"

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, "Organize silahlı suç örgütü elebaşısı" olarak yargılanan Oktar toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oktar, davada "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kaçakçılık" gibi suçlardan suçlu bulundu.

Bakan Yanık, paylaşımlarına gelen tepkilerin ardından Twitter hesabını bir süre kapattıktan sonra geri açtı.