Türkiye'nin ‘Yerli aşı’sının insan denemeleri başladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘yerli Covid-19 aşısı’nın, Erciyes Üniversitesi’nde insan denemelerine başlandığını söyledi.
İzmir’deki depremde yaralananları hastanede ziyaret etmesinin ardından gazetecilere konuşan Koca, “Faz-1 dediğimiz ilk insan uygulaması, bugün itibariyle Erciyes Üniversitesi’nde başladı” dedi.
Sağlık bakanı, aşının 44 kişi üzerinde deneneceğini belirterek, Faz-1 aşamasının beş-altı hafta sürebileceğini dile getirdi.
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