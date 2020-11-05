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Türkiye'nin ‘Yerli aşı’sının insan denemeleri başladı

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Türkiye'nin ‘Yerli aşı’sının insan denemeleri başladı
Türkiye'nin ‘Yerli aşı’sının insan denemeleri başladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘yerli Covid-19 aşısı’nın, Erciyes Üniversitesi’nde insan denemelerine başlandığını söyledi.

İzmir’deki depremde yaralananları hastanede ziyaret etmesinin ardından gazetecilere konuşan Koca, “Faz-1 dediğimiz ilk insan uygulaması, bugün itibariyle Erciyes Üniversitesi’nde başladı” dedi.

Sağlık bakanı, aşının 44 kişi üzerinde deneneceğini belirterek, Faz-1 aşamasının beş-altı hafta sürebileceğini dile getirdi.

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