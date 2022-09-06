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“Türkiyesiz çözüm olmaz”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Ankara OSTİM Teknik Üniversitesi rektörlüğü tarafından “fahri doktor” unvanı tevdi edildi.
“Türkiyesiz çözüm olmaz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları kapsamında OSTİM Teknik Üniversitesi’ni ziyaret ederek orada bir konferans verdi ve konferans salonunda düzenlenen törende kendisine cübbe giydirilerek “fahri doktor” unvanı tevdi edildi.

Törendeki konuşmasına, kendisine fahri doktor unvanı verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, OSTİM Teknik Üniversitesi rektörüne, akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

 “Türkiye Cumhuriyeti olmadan, Kıbrıs’ta çözüm olamaz”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk ve Anadolu insanının Kıbrıs için yaptığı fedakârlıkların çok önemli olduğunu belirterek Türk askerinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türkü’ne el uzatmasının, kendilerini hayata bağlayan gelişmeler olduğunu dile getirdi.

100. yıl dönümünün kutlandığı Büyük Taarruz’un, nasıl Anadolu'yu yeniden bir Türk yurdu olarak tescil ettiyse Kıbrıs Türk halkının da bu zaferden aldığı ilham ve güçle mücadelesine devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar Türk halkının, Kıbrıs'taki soydaşlarının yaşadığı acılara asla sessiz kalmadığını ve kalmayacağını belirterek Türkiye Cumhuriyeti olmadan, Kıbrıs’ta bir çözümün mümkün olmayacağını kaydetti.

 “Kıbrıs Türkü, milletimize yakışır bir şekilde her türlü zorluğa karşı mücadele vermiştir”

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kıbrıs’ın geçmişine baktığımızda içinde bulunduğumuz coğrafyamızın temelleri, yüzyıllara dayanmaktadır. Kıbrıs çok önemli bir adadır. Bu adada çok şehitler verilmiş, tarihe mâl olmuş olaylar meydana gelmiştir. Mutlaka her Türk, hayatında bir kez olsun Kıbrıs’ı ziyaret etmelidir. Yeni neslin, kültürümüzü daha iyi tanıması en büyük temennimdir.

Kıbrıs Türkü, milletimize yakışır bir şekilde her türlü zorluğa karşı mücadele vermiştir. Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türkü özgürlüğüne kavuşmuştur. KKTC bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bağımsızlığını ilan etmiş ve bu günlere gelinmiştir. Milletin şuurunu canlı tutmak, mücadelenin de bir parçasıdır. Bütün hayatımız ve istikbalimiz, milletimizin davamıza inanmasıdır. KKTC’nin daha da güçlenmesi, en büyük temennimizdir. Halkımızın refahı için Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği oldukça önemlidir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli bir çözümü desteklediklerini belirterek “Kıbrıs'ta olası bir antlaşma, ancak Kıbrıs Türk halkının kendi geleceği ile bağımsızlığını yansıtan ve eşitlik temelinde barışçıl bir çerçevede olabilir. Bizim siyasetimiz milli bir siyasettir, bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra; KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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