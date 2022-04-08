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Türkiye'ye casus yazılım satan FinFisher iflas etti

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Sadece birkaç tıklama ile kullancıların cep telefonunu ele geçiren casus yazılım FinSpy'ın geliştiricisi Alman FinFisher adlı şirket resmen iflas etti.
Türkiye'ye casus yazılım satan FinFisher iflas etti

Sadece birkaç tıklama ile kullancıların cep telefonunu ele geçiren casus yazılım FinSpy'ın geliştiricisi Alman FinFisher adlı şirket resmen iflas etti. Mart ayı itibarı ile şirketin bütün faaliyetlerinin durdurulduğu, çalışanlarının işten çıkarıldığı, ofislerinin kapatıldığı ortaya çıktı. İflasın FinFisher ile birlikte yan kuruluşları olan FinFisher Labs ve Raedarius M8 şirketleri için de geçerli olduğu duyuruldu.

Geçen yılın sonunda iflas edeceği iddiaları gündeme gelen şirket ve yan kuruluşları Almanya'da bir süredir eleştirilen odağındaydı.

FinFisher ve yan kuruluşlarının, aralarında baskıcı ve otoriter rejimlerin de bulunduğu pek çok ülkeye casus yazılım sattığına dair haberler 2018 yılında basına yansımış, dört sivil toplum kuruluşu topladıkları kanıtlarla birlikte şirketin merkezinin bulunduğu Münih kentinin başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Almanya Özgürlük Hakları Cemiyeti (GFF), Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Almanya temsilciliği (ROG), Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) ve bağımsız araştırmacı gazetecilik sitesi netzpolitik.org, şirketin söz konusu casus yazılımı Alman hükümetinden ihracat iznini almadan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sattığı suçlamasını yargıya taşımıştı.

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