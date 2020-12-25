Türkiye'ye gidecekler Dikkat! Artık PCR zorunlu

Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolculardan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR sonuç belgesi isteneceğini açıkladı
⚠️Artık PCR (-) testi zorunluluğu var.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 25, 2020
Kovid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın isteği doğrultusunda 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolcularımızdan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecektir.
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