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Türkiye'ye giden 450 kişi Niğde’de karantinaya alındı

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Türkiye'ye giden 450 kişi Niğde’de karantinaya alındı
Türkiye'ye giden 450 kişi Niğde’de karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs'tan getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu’na yerleştirildi.

Kuzey Kıbrıs'tan gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı’na getirilen 450 kişi, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Aralarında öğrencilerin de bulunduğu kafile, daha sonra polis eşliğinde 20 otobüse bindirilerek Niğde’ye getirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu’na yerleştirilen 450 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

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