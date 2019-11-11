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Türkiye’ye Giden Bakan Oğuz, TC Tarım Bakanı Pakdemirli İle Görüşecek

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gitti.
Türkiye’ye Giden Bakan Oğuz, TC Tarım Bakanı Pakdemirli İle Görüşecek

Bakan Oğuz ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında ikili görüşme ve heyetler arası görüşmeler yapılacak.

Ayrıca, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “geleceğe nefes” seferberliği kapsamında bugün saat 11.00’de 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katılacak olan heyet, resmi görüşmeleri tamamlamalarının ardından yurda dönecek.

Oğuz’un heyetinde, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek yer alıyor.

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