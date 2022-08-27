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Türkiye’ye giden yolcu uçağında panik: Pilot bayıldı

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İngiltere'nin Birmingham kentinden Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan Jet2 firmasına ait bir yolcu uçağı, pilotun uçuş sırasında bayılması nedeniyle Yunanistan'a acil iniş yaptı.
Türkiye’ye giden yolcu uçağında panik: Pilot bayıldı

İngiltere’nin Birmingham kentinden Antalya’ya gitmek üzere havalanan bir uçak, pilotun uçuş sırasında bayılması nedeniyle Yunanistan’a acil iniş yaptı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre olay, 23 Ağustos’ta meydana geldi. Birmingham Havalimanı’ndan kalkan uçak, Antalya’ya doğru ilerlerken, yolcular büyük bir türbülansla karşılaştıklarını söyledi. Uçak, Yunanistan’ın Selanik kentine acil iniş yaparken, yolcular uçaktan indirildi, ambulanslar pistte hazır bulundu.

Uçaktaki yolculardan biri İngiliz Birmingham Live kanalına yaptığı açıklamada, “Hepimiz uçağın ön kısmında bir şeylerin ters gittiğini fark ettik. Bir yolcunun türbülans sırasına yaralanmış olabileceğini düşündük. Daha sonra acil durum nedeniyle Yunanistan’a ineceğimiz söylendi. Ancak neden olduğuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.” dedi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Uçak, Selanik’e indikten sonra yolcular pilotun rahatsızlandığını fark ederken, pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pilotun uçuş sırasında yaklaşık 30 bin ft yükseklikte bayıldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili havayolu firması Jet2’nin sözcüsü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Birmingham’dan Antalya’ya LS1239 sefer sayılı uçuş, pilotlardan birinin kendini iyi hissetmemesi nedeniyle 23 Ağustos Salı günü tedbir olarak Selanik Havalimanı’na yönlendirildi. Buradan da Antalya’ya yolculuk devam etti. Bu öngörülemeyen gecikmeden etkilenen herkesten özür dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

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