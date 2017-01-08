"Türkiye'ye güvenmiyoruz"

Baf Metropoliti Yeorgios ile sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos’un, Cenevre konferansı öncesinde Kathimerini gazetesine röportaj verdikleri ve konferansta ışık görmediklerini belirttikleri bildirildi.

Baf Metropoliti Yeorgios, Türkiye’ye güvenmediğini ve bugün verdikleri tavizlerle Kıbrıs sorununa çözüm bulunacağına inanmadığını söyledi.

Yeorgios, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, 40 seneden fazladır bu yolun doğru bir yol olmadığını söylediklerini belirterek, Anastasiadis’e yol değiştirmesi çağrısında bulundu.

Yeorgios ayrıca, Cenevre konferansından bir sonuç alınacağını düşünmediğini; tavizden tavize gidilmesine de karşı olduğunu kaydetti.

Sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos ise, Yeorgios gibi Cenevre konferansından olumlu bir sonuç çıkmayacağını ifade ederek, konferansın, müzakereleri tehir edeceğini iddia etti.

Kıbrıs sorununun çözülecek gibi görüldüğünü ancak bunun, liderlerin yaptığı müzakereler çerçevesinde çözülmeyeceğini öne süren Neofitos, Anastasiadis’in Sen Sinod Meclisi’ne yaptığı bilgilendirmeden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.