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Türkiye'ye Haziran'da gelecek BioNTech aşılarında iki dozun 12 hafta arayla yapılacağı bildirildi

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Türkiye'ye Haziran'da gelecek BioNTech aşılarında iki dozun 12 hafta arayla yapılacağı bildirildi
Türkiye'ye Haziran'da gelecek BioNTech aşılarında iki dozun 12 hafta arayla yapılacağı bildirildi

Sağlık Bakanlığı'nın BioNTech CEO'su Uğur Şahin ile yaptığı Bilim Kurulu toplantısında, Haziran'da Türkiye'ye gelecek BioNTech aşılarının 2. doz uygulamalarının 12 hafta sonra yapılmasının görüşüldüğü duyuruldu.

Sabah'ın haberine göre, daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Sabah'a yaptığı açıklamada, "BioNTech aşılaması 12 hafta arayla gerçekleştiğinde Türkiye'de çok daha hızlı aşılama yapılmış olur ve tek doz aşısını yaptıranlar Haziran'da 50 milyona yaklaşır. Toplumsal bağışıklık yüzde 80'e ulaşır. Kısa sürede 20 yaş üstü herkes aşılanır" dedi.

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