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Türkiye’ye karşı birlik mesajı verdiler

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Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs liderleri tarafından Atina’da düzenlenen 9. Liderler Zirvesi’nin ardından ortak bir deklarasyon yayınlandı.
Türkiye’ye karşı birlik mesajı verdiler

Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs liderleri tarafından Atina’da düzenlenen 9. Liderler Zirvesi’nin ardından ortak bir deklarasyon yayınlandı. Bildiride, üç taraf arasındaki iş birliğinin devam etmesine karar verilirken, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri kınandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır cumhurbaşkanları Nikos Anastasiadis ve Abdulfettah Sisi ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis’in ortak bildirisinde Türkiye’ye “uluslararası deniz hukukuna riayet etmesi, devletler hukukuna aykırı tek taraflı eylem ve provokasyonlardan kaçınması” çağrısı yapıldı.

Ekathimerini gazetesinin haberine göre, imzalanan deklarasyonda Türkiye’nin Yunan hava sahasına yönelik ihlalleri olduğu öne sürüldü.

BM’DEN DESTEK TALEBİ YİNELENDİ

Salı günü imzalanan ortak deklarasyon, Atina, Kahire ve Lefkoşa’nın güç ve Türkiye’nin bölgedeki rolü de dahil olmak üzere bir dizi önemli bölgesel meselede uyumunun açık bir göstergesiydi.

Atina’da düzenlenen üçlü zirve, son yedi yılda dokuzuncu kez gerçekleşti. Bildiride, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Birleşmiş Milletler prosedürlerinden destek talebi yinelendi.

Üç lider ayrıca, ülkelerinin üçlü elektrik bağlantı anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunun yalnızca Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğini değil, aynı zamanda Avrupa’nın enerji güvenliğini de güçlendireceğini kaydetti.

TÜRKİYE’YE KÜSTAH TAVIR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis zirve sonrasında yaptığı açıklamada “Türkiye’nin provokatif uygulamalarını ve saldırgan söylemlerini kınama konusundaki ortak tutumumuz aynıdır” ifadelerinde bulundu. Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Miçotakis, “Maalesef Ankara bazı mesajları anlamıyor gibi görünüyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki komşularına zarar veren eylemleri, açık bir şekilde bölgede barış için bir tehdit oluşturuyor. Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yapıcı bir tavırları da bulunmuyor” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis, Türkiye’nin provokasyonlarına atıfta bulunarak, bunların sadece Kıbrıs ile sınırlı olmadığını, “Ege’ye, Libya, Suriye, Irak ve Ermenistan’ın egemenliğine kadar uzandığını” öne sürdü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise elektrik ve doğal gaz alanında taraflar arasında öngörülen iş birliğine vurgu yaparak, sıvılaştırılmış doğal gazın Mısır üzerinden Yunanistan, Balkanlar ve Orta Avrupa’ya ulaştırılmasını arzuladıklarını kaydetti.

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